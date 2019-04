Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die zehnjährigen Bundrenditen handeln zurzeit in sehr engen Bandbreiten um 0%, und an diesem Bild sollte sich auch in dieser Woche kaum etwas ändern, so die Analysten der DekaBank.Das anhaltende Ausbleiben von Inflation in der Weltwirtschaft führe zu einer Anpassung der Leitzinserwartungen und damit zu fallenden Laufzeitprämien. In Kombination mit der Schwäche der Euroland-Konjunktur bleibe ein spürbarer und nachhaltiger Anstieg der Renditen in der Eurozone schwierig, wenngleich aus Sicht der Analysten wenig für dauerhaft negative Bundrenditen am langen Ende der Kurve spreche. Vor allem die mit -1,34% nahe der Rekordtiefstände stehenden negativen Realrenditen im zehnjährigen Laufzeitbereich seien Signale für einen baldigen (leichten) Anstieg der zehnjährigen Nominalrendite zurück über die Nulllinie. (29.04.2019/alc/a/a) ...

