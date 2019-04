Foodwatch wirft der Ernährungsministerin vor, eine Studie zum Nutri-Score zurückzuhalten. Klöckner sei ohnehin eine Gegnerin der Ernährungsampel.

In der Debatte um neue Kennzeichnungen für Zucker, Fett und Salz in Lebensmitteln hat die Verbraucherorganisation Foodwatch Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) angegriffen. Sie halte eine Studie zurück, die dem aus Frankreich stammenden System Nutri-Score "offenbar ein positives Zeugnis ausstelle", kritisierte Foodwatch an diesem Montag.

Das Ministerium habe kürzlich eine "redaktionell bearbeitete" Einschätzung des Max-Rubner-Instituts (MRI) vorgestellt - eine seit Herbst 2018 vorliegende "Original-Studie" mit rein wissenschaftlichen Bewertungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...