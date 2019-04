Moody's Corporation (NYSE:MCO) veröffentlichte heute seinen jährlichen Bericht zur "Corporate Social Responsibility" (CSR). Der Bericht hebt Initiativen hervor, die Moody's Engagement für das Ziel unterstreichen, Menschen das Wissen, die Ressourcen und das Vertrauen zur Schaffung einer besseren Zukunft für sich selbst, ihre Gemeinschaften und die Umwelt zu vermitteln.

"Wir sind überzeugt, dass greifbare Chancen den Menschen zu größerem Erfolg und Gemeinschaften zu größerem Wohlstand verhelfen werden", so Raymond McDaniel, President und CEO von Moody's. "Im vergangenen Jahr konnten unsere CSR-Programme Menschen weltweit das Wissen, die Ressourcen und das Vertrauen vermitteln, das sie benötigen, um eine bessere Zukunft zu schaffen."

"Moody's erreicht Gemeinschaften und Märkte überall auf der Welt. Unsere intensiven Forschungsaktivitäten schaffen die Chancen und die Verantwortlichkeiten die erforderlich sind, damit Menschen und Unternehmen für ein wachsende und florierende Wirtschaft sorgen können", ergänzte Arlene Isaacs-Lowe, Global Head of CSR bei Moody's.

Moody's CSR-Strategie konzentriert sich auf drei Schlüsselbereiche: Befähigung von Menschen durch Finanzwissen, aktive Gestaltung einer umweltfreundlichen, nachhaltigen Zukunft und Unterstützung junger Menschen bei der Entfaltung ihres Potenzials. Jeder dieser drei Bereiche wird von den Mitarbeitern bei Moody's mit Leidenschaft und Zielstrebigkeit unterstützt.

Befähigung von Menschen durch Finanzwissen

Im Zuge der finanziellen Förderungsinitiative "Reshape Tomorrow", die das Wachstum kleiner Unternehmen fördern soll, unterstützt Moody's deren Besitzer bei Kreditverfahren und stellt den Kontakt zu Kreditinstituten her. So ist Moody's beispielsweise Partner von WEConnect International, einer globalen Organisation, die Frauen als Unternehmerinnen unterstützt und für geschlechtsneutrales Sourcing eintritt.

Aktive Gestaltung einer umweltfreundlichen, nachhaltigen Zukunft

Moody's Know-how hinsichtlich Bonitätsbewertungen, Forschung und Risikoanalyse unterstützt Investitionen in nachhaltige Entwicklung. Im Jahr 2018 erstellte Moody's 21 neue Green Bond Assessments für Verbindlichkeiten in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar, um Investoren bei ihrer Beurteilung von Green Bond-Anleihen zur Finanzierung von Umweltprojekten zu unterstützen.

Unterstützung junger Menschen bei der Entfaltung ihres Potenzials

Durch Partnerschaften mit gemeinnützigen Organisationen unterstützt Moody junge Leute im Alter von 15 bis 24 Jahren dabei, sich auf erfolgreiche Karrieren im Finanz-, Technologie- und Wirtschaftssektor vorzubereiten. Im Jahr 2018 riefen wir gemeinsam mit dem Hetrick-Martin Institute das Queer Coders-Programm ins Leben, das die LGBTQI-Jugend in New York mit speziellem Schwerpunkt auf People of Color (PoC), unterstützt. Das Programm ermöglicht es LGBTQI-Mitgliedern, ihre technischen Fähigkeiten zu entwickeln und ihre Leidenschaft für Programmierung zu entdecken.

Der Bericht beschreibt außerdem die Schritte, mit denen Moody's es Mitarbeitern ermöglicht, für gemeinnützige Organisationen zu arbeiten und ihre fachlichen Kompetenzen zur Unterstützung von Gemeinschaften und Unternehmen vor Ort einzusetzen.

Der vollständige CSR-Bericht ist verfügbar unter: moodys.com/csr.

Über die Moody's Corporation

Als wichtiger Akteur auf den weltweiten Kapitalmärkten bietet Moody's Bonitätsbewertungen, Recherchen, Tools und Analysen, die zur Transparenz und Integration der Finanzmärkte beitragen. Moody's Corporation (NYSE:MCO) ist die Muttergesellschaft von Moody's Investors Service, das Bonitätsprüfungen und Recherchen für Schuldtitel und Wertpapiere liefert, und von Moody's Analytics, das führende Software, Beratungsdienste und Recherchen für Bonitätsprüfungen, Wirtschaftsanalysen und Finanzrisikoanalysen bietet. Die Moody's Corporation wies im Jahr 2018 Einnahmen von 4,4 Milliarden US-Dollar aus, beschäftigt etwa 13.200 Mitarbeiter weltweit und ist in 42 Ländern vertreten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.moodys.com.

Über Moody's CSR

Moody's glaubt an eine Welt, die mehr Menschen mehr Chancen bietet und in der jeder über die notwendigen Mittel verfügt, um zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Mit unseren globalen Corporate Social Responsibility-Programmen wollen wir den Weg in eine bessere Zukunft ebnen. Zu diesem Zweck erschließen wir Menschen überall auf der Welt Zugang zu dem Wissen, den Ressourcen und dem Vertrauen, das sie benötigen, um erfolgreich zu sein. Weitere Informationen erhalten Sie unter: moodys.com/csr.

