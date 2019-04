Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,40 Euro belassen. Der italienische Versicherer dürfte solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Generali wird voraussichtlich am 16. Mai über die Geschäfte in den ersten drei Monaten des Jahres berichten. Der Fokus der Anleger aber dürfte laut Huttner auf dem kleinen Investorentag "Exploring Generali" Ende Mai liegen./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 13:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 13:50 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IT0000062072