Zürich (awp) - Der Handel an der Schweizer Börse ist zum Beginn der neuen, verkürzten Handelswoche grösstenteils in ruhigen Bahnen verlaufen. Der Leitindex SMI pendelte über weite Strecken hinweg um seinen Schlusskurs vom vergangenen Freitag herum. Erst kurz vor Handelsende stiess er in leicht positives Terrain vor. Entscheidende ...

