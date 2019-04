Die Wiener Börse hat kurz vor Handelsschluss noch ins Plus gedreht und so ihre Verlustserie von zuvor vier Handelstagen beendet. So stieg der ATX um moderate 0,69 Punkte oder 0,02 Prozent auf 3.228,45 Einheiten. Zwischenzeitlich stand der heimische Leitindex so tief wie seit zwei Wochen nicht mehr.Zum Vergleich die wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...