FRANKFURT (Dow Jones)--RWE muss die im Zuge der Innogy-Zerschlagung erhaltene Mehrheitsbeteiligung an dem an dem tschechischen Verteilnetzbetreiber IGH wieder abgeben. Der Mitgesellschafter, ein von Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) geführtes Investorenkonsortium, habe ein Vorkaufsrecht für den Anteil in Höhe von 50,04 Prozent ausgeübt, teilte die RWE AG mit. Der Verkaufspreis betrage rund 1,8 Milliarden Euro.

Der Versorger RWE hatte die Beteiligung der Innogy SE an der Innogy Grid Holding (IGH) im Februar erworben. Zum Kaufpreis hatten beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Es sei weiterhin vorgesehen, dass Eon die IGH-Beteiligung im Rahmen der geplanten Übernahme der Innogy SE erwerbe, teilte RWE seinerzeit mit. Nun wird das MIRA-geführte Konsortium der alleinige Gesellschafter der IGH.

April 29, 2019 11:58 ET (15:58 GMT)

