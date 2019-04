Zürich - Der Handel an der Schweizer Börse ist zum Beginn der neuen, verkürzten Handelswoche grösstenteils in ruhigen Bahnen verlaufen. Der Leitindex SMI pendelte über weite Strecken hinweg um seinen Schlusskurs vom vergangenen Freitag herum. Erst kurz vor Handelsende stiess er in leicht positives Terrain vor. Entscheidende kursbewegende Impulse fehlten laut Händlern jedoch. "Ein richtiges Aprilwetter, auch an der Börse: Immer wieder drückte die Sonne durch, aber dann zogen wieder Wolken vorüber", kommentierte ein Händler das Geschehen.

Auch Konjunkturdaten brachten kaum Bewegung in den Markt. So steigerten etwa die US-Konsumenten ihre Ausgaben im März deutlich. Die allgemeine Teuerung entwickelte sich jedoch schwächer als erwartet. Gefallen fanden die Anleger derweil an einer Aussage von US-Finanzminister Steven Mnuchin, der eine baldige Entscheidung in den Handelsgesprächen mit China erwartet. Es gebe aber noch einige Arbeit zu erledigen, hiess es. Vor dem zweitägigen Treffen des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed, das am Dienstag beginnt, dürften sich die Anleger jedoch weiter zurückhalten, erklärten Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,17 Prozent im Plus auf 9'740,48 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,23 Prozent auf 1'527,15 Punkte, und der breite Swiss Performance Index (SPI) legte um 0,12 Prozent auf 11'705,76 ...

