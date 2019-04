Die Media-Saturn-Mutter Ceconomy hat ein Sparprogramm aufgelegt. Ziel sei es, die Prozesse, Strukturen und Geschäftsaktivitäten der Gruppe zu straffen, teilte der Konzern am Montag in Düsseldorf mit. Die Optimierung und Umstrukturierung fokussiere sich insbesondere auf Zentral- und Verwaltungseinheiten in Deutschland. Das Programm umfasse auch die Überprüfung der Geschäftsaktivitäten von kleineren Unternehmen im Portfolio, hieß es weiter. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2018/19 bleibe von den Maßnahmen unberührt.

Die erwarteten Einsparungen des Programms bezifferte die Gesellschaft auf 110 bis 130 Millionen Euro jährlich. Diese sollen den Angaben zufolge bereits mehrheitlich ab dem Geschäftsjahr 2019/20 wirksam werden. Doch zunächst fallen Kosten an. Im Geschäftsjahr 2018/19 dürften Aufwendungen von insgesamt rund 150 bis 170 Millionen Euro zu stemmen sein. Darüber hinaus ergeben sich Wertminderungen von Vermögenswerten von rund 20 Millionen Euro./jha/he

AXC0259 2019-04-29/18:53