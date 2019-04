Die Aktie von Bayer (WKN: BAY001) gehört in den letzten Monaten zu den schwächsten Titeln im DAX. Grund hierfür ist natürlich in erster Linie die Übernahme von Monsanto. Denn anscheinend haben die Konzernjuristen oder das Management um CEO Werner Baumann die juristischen Risiken dieser Übernahme unterschätzt. Zumindest gab es bisher zwei Urteile in den USA, die Bayer jeweils zu umfangreichen Schadenersatzzahlungen verpflichten.

Auch aufgrund dieser Gerichtsurteile haben sich zuletzt wohl weitere Menschen ermutigt gefühlt gegen Monsanto/Bayer vor Gericht zu ziehen. Daher hat sich die Anzahl von Schadenersatzklagen inzwischen auf mehr als 13.000 erhöht. Würde jeder Kläger Schadenersatzzahlungen in Höhe der bisherigen Urteile zugesprochen bekommen, wäre Bayer wohl weg vom Fenster. Aber so weit sind wir noch längst nicht - und es gibt Hoffnung!

