SEATTLE (IT-Times) - Der Online-Händler und E-Commerce-Spezialist Amazon.com Inc. baut sein internationales Payment-Geschäft mit einem neuen Service in Indien aus. Amazon Pay startet in Indien für Android-Nutzer einen eigenen Peer-to-Peer (P2P) Payment-Dienst. Kunden können damit via UPI-Plattform in...

Den vollständigen Artikel lesen ...