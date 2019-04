AerSale, ein weltweit tätiger Lieferant von Mid-Life-Flugzeugen, Triebwerken, gebrauchtem Gerätematerial und Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungsdiensten (Maintenance, Repair, and Overhaul), hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen bei der Entwicklung einer ergänzenden Musterzulassung (Supplemental Type Certificate, STC) von der US-Bundesbehörde für Luftfahrt (Federal Aviation Administration, FAA) für das ClearVision Enhanced Flight Vision System (EFVS, erweitertes System für die Sicht beim Flug) in Flugzeugen des Typs Airbus 320 mit Universal Avionics zusammenarbeitet. Die Nachrüstungszertifizierung der FAA wird Ende des ersten Quartals 2020 erwartet, die Zertifizierungen der zivilen Luftfahrtbehörde Chinas (Civil Aviation Administration of China, CAAC) und der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (European Aviation Safety Agency, EASA) sollen unmittelbar danach folgen. AerSale wird zudem die Installation von ClearVision übernehmen.

AerSale Partnering with Universal Avionics to Develop STC for ClearVision Enhanced Flight Vision System on Airbus 320 Aircraft. (Photo: Business Wire)

Zu der von Universal Avionics gefertigten Lösung ClearVision EFVS gehört das am Kopf tragbare Display (Head-Wearable Display, HWD) SkyLensTM, eine kosteneffektive und modernere Alternative zur herkömmlichen Überkopfanzeige (Head-Up Display, HUD). Das Visier SkyLens mit hoher Transparenz verfügt über hochauflösende Symbologie/Bildgebung, einschließlich eines verbessertes Sichtsystems (Enhanced Vision System, EVS), eines synthetisches Sichtsystems (Synthetic Vision System, SVS) und eines kombiniertes Sichtsystems (Combined Vision System, CVS) für hervorragende Sicht bei allen Wetterbedingungen, Tag und Nacht. Für die Installation des hochmodernen HWD ist ein erheblich geringerer Aufwand erforderlich. Es kann oft in ein paar Tagen installiert werden im Vergleich zu einem festen HUD, bei dem das Cockpit des Flugzeuges auseinandergenommen werden muss und dessen Installation Wochen dauern kann während sich das Flugzeug am Boden befindet.

"Wir sind stolz, dass wir mit Universal Avionics zusammenarbeiten können, um unsere Expertise bei der Entwicklung von STCs auf das EFVS anzuwenden, das sich sicherlich als wegweisend für A320-Betreiber weltweit erweisen wird", so Iso Nezaj, Chief Technical Officer bei AerSale. "Sobald das STC von der FAA ausgegeben wurde, werden wir ClearVision in einem Bruchteil der Zeit installieren, die für aktuelle Systeme benötigt wird und damit die Flugzeit für unsere Kunden maximieren."

AerSale hat bisher STCs für seine eigenen proprietären Produkte entwickelt, darunter AerSafeTM, eine günstigere Option für die Reduzierung der Entflammbarkeit von Kraftstofftanks und AerTrakTM, eine kosteneffektive ADS-B Out-Lösung im Rahmen der technischen Lösungen und Ressourcen für Teilefertigung des Unternehmens.

"Wir freuen uns, dass wir mit AerSale zusammenarbeiten und eine leistungsstarke Lösung für ein EFVS mit tragbarem HUD auf dem A320-Markt anbieten können", so Dror Yahav, CEO von Universal Avionics. "Dank dieses STC können A320-Betreiber erstmals in kommerziell erschwinglicher Weise bahnbrechende EFVS-Technologie installieren."

Im Rahmen des NextGen-Fahrplans entspricht ClearVision der von der FAA herausgegebenen Bundesluftfahrtregelung (Federal Aviation Regulation, FAR) 91.176, die es Betreibern ermöglicht, ein komplettes Landeverfahren ohne natürliche Sicht durchführen, bei dem die gemeldete Sicht nur 0,3 km (1000 Fuß) betragen kann. Das System ClearVision bietet den Betreibern von Fluglinien beispiellose Kapazitäten und ermöglicht Priorität beim Verladen und beim Landeanflug sowie das Landen bei schlechter Sicht unabhängig von der Infrastruktur des Zielflughafens.

Über AerSale

Als führender globaler Anbieter in der Luftfahrtindustrie feiert AerSale sein 10-jähriges Jubiläum und ist spezialisiert auf Vertrieb, Leasing und Austausch von gebrauchten Flugzeugen, Triebwerken und Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine breite Palette an Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsdiensten (MRO) sowie Entwicklungsdienstleistungen für Verkehrsflugzeuge und Komponenten an. AerSale bietet darüber hinaus Asset-Management-Dienstleistungen für Besitzer stillgelegter Flugzeuge und Triebwerke. Von dem Hauptsitz in Coral Gables (Florida, USA) aus unterhält AerSale Niederlassungen und Geschäftsstellen in den USA, Europa und Asien.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aersale.com. Sie erreichen AerSale Media Relations telefonisch unter (305) 764-3200 oder per E-Mail unter media.relations@aersale.com.

