Die Murray Energy Corporation ("Murray Energy") und ihre neu gegründete, im Mehrheitsbesitz befindliche uneingeschränkte Tochtergesellschaft Murray Metallurgical Coal Holdings, LLC, haben die vom US-Insolvenzgericht des nördlichen Bezirks von Alabama (United States Bankruptcy Court for the Northern District of Alabama) genehmigte Transaktion zum Erwerb der Förderkomplexe Oak Grove, Seminole Alabama und Maple Eagle (die "Mission Assets") mit Sitz in Alabama und West Virginia von der Mission Coal Company, LLC ("Mission") erfolgreich abgeschlossen.

Der bestehende Joint Venture-Partner von Murray Energy, Javelin Global Commodities (UK) LTD. ("Javelin"), ist der Minderheitseigentümer von Murray Metallurgical Coal Holdings, LLC, und wird die globalen Marketingaktivitäten für diese Weltklasse-Kohlebergwerke leiten.

Murray Oak Grove Coal, LLC wird den Oak Grove-Förderkomplex in der Nähe von Bessemer, Alabama, und Murray Maple Eagle Coal, LLC wird die Maple Eagle Mine Nr. 1 in der Nähe von Powellton, West Virginia, betreiben und zusätzliche abbaubare Highwall-Kohlevorkommen in der gleichen Umgebung untersuchen und betreiben.

Der Erwerb dieser Vermögenswerte durch Murray Energy bietet einen bedeutenden Einstieg in den Hüttenkohlemarkt und ermöglicht die Diversifizierung des Portfolios von hochwertigen Bergbauanlagen. Die Anlagen werden von Murray Energys erstklassiger untertägiger Strebtechnik und Betriebserfahrung profitieren, die den Wert dieser hochwertigen Hüttenkohle-Standorte weiter steigern wird. Darüber hinaus nutzt diese Akquisition die bestehende globale Marketingplattform von Javelin und steigert den Wert dieser neu erworbenen Vermögenswerte. Murray Energy freut sich darauf, unsere Management- und Marketingexpertise zu nutzen, um den maximalen Erfolg dieser Aktivitäten zu gewährleisten.

