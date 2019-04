Auch in diesem Jahr findet in den USA wieder der "Stock Draft" statt - ein Wettbewerb, bei dem Prominente auf Aktien setzen. Jim Cramer misst folgenden Investitionen dabei das meiste Potenzial bei.Zehn Prominente, Sportler und Investoren aus den Vereinigten Staaten treten bei einem Aktien-Picking-Wettbewerb, dem so genannten "Stock Draft" gegeneinander an. Gastgeber ist CNBCs "Power Lunch". Der Wettbewerb startete vergangenen Donnerstag, den 25. April 2019, und endet am 31. Januar 2020. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...