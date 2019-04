"Stuttgarter Zeitung" zu Streit um die CO2-Steuer:

"Große Koalitionen können große Aufgaben bewältigen - so hieß es einmal optimistisch. Ob die Bundesregierung in Berlin und Brüssel noch die Kraft für das auch fachlich anspruchsvolle Projekt Klimaschutz aufbringt, muss gerade in diesem Wahljahr bezweifelt werden. Die Pole der Koalition streben auseinander."/zz/DP/jha

