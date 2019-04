Hongkong (ots/PRNewswire) - APERTUS Aviation (http://www.apertus.aero/), ein privates Jet-Charter-Consulting-Unternehmen, wurde zum exklusiven Charter-Vertreter für zwei brandneue Business-Jets vom Typ Citation Latitude ernannt, die nun erstmalig in China verfügbar sind und den nächsten Schritt zur Realisierung der Vision des Unternehmens darstellen, Privatjetreisen in neue Höhen zu führen. Die Zusammenarbeit besteht zwischen APERTUS, das hochwertige Charter-Management-Services in Asien bereitstellt, und Emper, um Kunden aus aller Welt eine erstklassige und konsistente Erfahrung zu bieten.



Die beiden mittelgroßen Citation Latitude-Jets sind die neuesten Modelle der meistverkauften Cessna-Flugzeugfamilie. Die Jets sind in Shenzhen und Shanghai stationiert und haben eine Reichweite von vier Flugstunden. Als das kompakteste Flugzeug auf dem chinesischen Chartermarkt macht die Citation Latitude erstklassige Ziele in Asien und darüber hinaus zugänglicher als jemals zuvor. Dank seiner hochmodernen Avionik und einer breiteren Standkabine mit flachem Boden hat sich das Flugzeug schnell zu einem Favoriten auf dem weltweiten Chartermarkt entwickelt.



Herr Ringo Fan, Managing Director von APERTUS Aviation, meinte dazu: "Früher war der asiatische Markt von großen Jets dominiert, doch wir sehen eine Verlagerung zu mittelgroßen Flugzeugen aufgrund der zunehmenden Nachfrage aus Europa. Kunden aus diesen Märkten sind mit diesem Flugzeugtyp vertraut. Und jetzt erkennen auch die Kunden in Asien den Vorteil des kostengünstigen und einfachen Zugangs zu kleineren Stadtflughäfen. Gemeinsam mit Emper möchten wir dieses Segment stärken."



"Wir sind stolz darauf, diese beiden Citation Latitude-Jets vertreten zu können. Der Komfort und die herausragende Leistung der Flugzeuge erfüllen mit Sicherheit die Bedürfnisse unserer wachsenden Anzahl Kunden, die eine erstklassige Erfahrung im Privatjet wünschen."



Herr Zhenhao Fan, Chairman von Emper General Aviation, einer der jüngsten und dynamischsten Betreiber in der Region mit Firmensitz in Suzhou, meinte dazu: "Wir sind begeistert, dass uns APERTUS mit diesen beiden Flugzeugen auf dem asiatischen Chartermarkt vertritt. Das Team bringt weitreichende internationale Erfahrung ein, die uns sicherlich bei der Erweiterung unserer Zielgruppe unterstützen wird."



Und Frau Jessica Du, APERTUS Regional Representative, ergänzte: "APERTUS hat vor der Einführung monatelang mit dem Emper-Team zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass der Service den internationalen Marktstandards entspricht und diese übertrifft. Seit dem Start unseres Service im Januar erhielten wir bereits mehr als 400 Anfragen von Kunden nach effektiven, hochwertigem und personalisierten Privatjet-Charter-Lösungen. Da der globale Reiseverkehr im Durchschnitt jedes Jahr um 30% zunimmt, denken wir, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, um unseren Kunden dieses erstklassige Flugzeug anzubieten."



APERTUS verfügt über Mitarbeiter in verschiedenen Zeitzonen, damit das Unternehmen seine Kunden weltweit effizient bedienen kann. Mit den beiden Citation Latitude-Business-Jets hat das Unternehmen nun mehr Möglichkeiten als jemals zuvor, um seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen in Asien anzubieten.



Die beiden Flugzeuge werden auf der Asian Business Aviation Conference & Exhibition (ABACE2019 (https://abace.aero/2019/)) ihr Debut geben. Der dreitägige Event findet vom 16. bis 18. April in Shanghai statt.



APERTUS Aviation wurde 2016 gegründet und ist ein privates Jet-Charter-Consulting-Unternehmen mit Firmensitz in Hongkong und einem weltweiten Team, das globales Wissen auf lokaler Ebene bereitstellt. Das Team verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Privatluftfahrt und hat enge Beziehungen in der Branche. APERTUS verspricht innovative, unvergleichliche und äußert effektive Charterflug-Management-Services für Privatjet-Benutzer. Weitere Informationen finden Sie auf: www.apertus.aero



