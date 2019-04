Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.INL: Intel am 29.4. -2,52%, Volumen 163% normaler Tage , PRG: Procter & Gamble am 29.4. -1,02%, Volumen 51% normaler Tage , PFE: Pfizer am 29.4. -0,95%, Volumen 89% normaler Tage , WBA: Walgreens Boots Alliance am 29.4. 1,34%, Volumen 75% normaler Tage , JPM: JP Morgan Chase am 29.4. 1,44%, Volumen 104% normaler Tage , GOS: Goldman Sachs am 29.4. 1,89%, Volumen 85% normaler Tage , Dow Jones: +0,04% Aktie Symbol SK Perf. Goldman Sachs GOS 206.920 1.89% JP Morgan Chase JPM 116.120 1.44% Walgreens Boots Alliance WBA 53.560 ...

