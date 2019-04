Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.ABR: Barrick Gold am 29.4. -2,62%, Volumen 58% normaler Tage , ZJS1: JinkoSolar am 29.4. -1,87%, Volumen 43% normaler Tage , GPRO: GoPro am 29.4. -1,48%, Volumen 81% normaler Tage , 013A: jd.com am 29.4. 2,52%, Volumen 62% normaler Tage , TL0: Tesla am 29.4. 2,69%, Volumen 183% normaler Tage , VER: Verbund am 29.4. 4,01%, Volumen 64% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Verbund VER 44.120 4.01% Tesla TL0 241.470 2.69% jd.com 013A 29.865 2.52% GoPro GPRO 5.980 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...