Die Versicherungsbranche erfindet sich neu, Fintechs drängen in den Markt. Aber die Branche wankt zwischen Personalabbau, Betrugseindämmung und Smartphone-Kunden. Eine digitale Revolution ist das noch lange nicht.

Der Betrug flog erst nach Jahren auf. Als die Sonderermittler der Essener Polizei kürzlich zuschlugen, hatten die Mitglieder eines Familienclans im Ruhrgebiet bereits viele 100.000 Euro von Versicherungen ergaunert. Immer mit derselben Masche. Sie kauften ältere Autos mit Vorschäden, hübschten sie auf - und provozierten mit geschickten Manövern Unfälle, für die die Assekuranzen der anderen Verkehrsteilnehmer aufkommen mussten.

50 solcher Fälle sind allein für diese Familie dokumentiert. Intern rechnen die Ermittler von Polizei und Versicherungswirtschaft mit doppelt so vielen Delikten - und doppelt so hohen Schäden für die Gemeinschaft der Versicherten. "Absolute Profis" seien die Täter, sagt Peter Holmstoel, Leiter Kriminalitätsbekämpfung beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV. Längst wird nicht nur gegen die Täter, sondern auch gegen Gutachter und Zeugen ermittelt.

Dass die Masche überhaupt aufgeflogen ist, hat nicht nur mit akribischer Arbeit der Ermittler, sondern auch mit der Digitalisierung der Versicherungswirtschaft zu tun: Ein und dasselbe Fahrzeug binnen zwei Wochen mehrfach in Unfälle verwickelt - das kam Kollege Computer seltsam vor.

Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Big Data - das sind Schlagworte, die auch die Versicherungsbranche elektrisieren. Sowohl bei arrivierten Konzernen als auch bei Start-ups, so genannten Insurtechs, wird kaum noch über etwas anderes debattiert. Mehr als die Hälfte ihrer Mandate in der Branche, sagen Partner großer Beratungsunternehmen, habe derzeit mit dem Thema Digitalisierung zu tun. Allein 2017 - jüngere Zahlen gibt es nicht - investierten Versicherungsfirmen 4,45 Milliarden Euro in Informationstechnik, vier Prozent mehr als 2016.

Der Grund ist denkbar einfach: In der Branche herrscht Auf- und Umbruchstimmung. Der Einsatz künstlicher Intelligenz zur Betrugserkennung und Schadensbegrenzung scheint das Geschäft zu revolutionieren. Außerdem locken Effizienzgewinne und Einsparpotenziale bei Abrechnung und Fallbearbeitung. Mehr als eine halbe Million Menschen arbeiten in Deutschland in der Versicherungsbranche; jeder vierte Arbeitsplatz, so McKinsey, könnte früher oder später durch einen Computer ersetzt werden.

Dabei zielen laut Zahlen von EY lediglich 14 Prozent der digitalen Initiativen darauf ab, Versicherungen "neu zu erfinden". Sechs von zehn Projekten setzen auf die Optimierung bestehender Prozesse. Frank Grund, zuständiger Vorstand bei der Finanzaufsicht BaFin, spricht daher vorsichtig von einer "Evolution". Die etablierten Konzerne nutzten die Möglichkeiten der Digitalisierung ebenso wie die neuen Marktteilnehmer, das schon. Die Produkte aber, die Absicherung, das Kerngeschäft, seien "bislang überhaupt nicht berührt". Und Frank Gehrig, Versicherungsexperte der Beratungsfirma Simon Kucher, glaubt gar, dass die "sogenannte Neuerfindung der Branche, von der alle sprechen", am Ende ausbleiben wird: "Die Insurtechs sind häufig nur ein neuer Vertriebskanal für herkömmliche Produkte. Echte Disruption kann ich nicht erkennen."

Dinosaurier und Klimawandel

Tatsächlich hat die Branche vor allem ein Problem: das Image vom Dinosaurier. Andrew Rear, Leiter der Geschäftssparte Digital Partners beim Rückversicherer Munich Re, spricht von der "letzten Bastion des 19. Jahrhunderts". Für immer mehr junge Menschen ist es deshalb nicht mehr attraktiv, bei einer Assekuranz zu arbeiten, trotz hoher Löhne und guter Aufstiegschancen. Auch potenzielle Neukunden können sich immer seltener dafür begeistern, stunden- oder gar tagelang Bögen auszufüllen, um eine Hausratversicherung abzuschließen oder eine Privathaftpflicht. Sie wollen ihre Police auf dem Smartphone, on demand - wie ein Netflix-Abo.

Allein in den ersten drei Quartalen 2017 flossen weltweit knapp 1,6 Milliarden US-Dollar in Insurtechs. Doch die gerade gelaufenen Finanzierungsrunden für die beiden vielleicht bekanntesten deutschen Start-ups, die Berliner Unternehmen Wefox und Friday, zeigen auch, wie verzweifelt man mittlerweile ist.

Wefox, angetreten, um Europas führender Anbieter von Versicherungslösungen zu werden, hat 110 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von der Investmentbank Goldman Sachs. Doch das Unternehmen ist nicht mehr als ein Hoffnungswert. Auch wenn Wefox die Kundenzahl seiner Maklerplattform auf 400 000 festlegt - die Wefox-Tochter One, die die Versicherungslizenz hält, hat bisher schätzungsweise lediglich 12 000 Policen unter die Leute gebracht, ein Großteil davon auf klassischem Weg: über Makler.

Geldregen für Friday

Auch für den Online-Kfz-Versicherer Friday regnete es im März Geld. 75 Millionen Euro machte die Schweizer Firmenmutter, die Basler Versicherung, locker. Weitere 39 Millionen kamen von der Beteiligungsgesellschaft der Firma ProSiebenSat.1 sowie dem Medien-Investor German Media Pool. Entsprechend euphorisch ist Geschäftsführer Christoph Samwer, ein Cousin der Rocket-Internet-Gründer: "Wir wollen ein paneuropäischer Digitalversicherer werden." Schließlich sei man gegenüber den etablierten Konzernen im Vorteil, sei von vornherein ein schlankes, digitales ...

Den vollständigen Artikel lesen ...