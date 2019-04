Die Werbewirkung sinkt weltweit, Unternehmen suchen verzweifelt neue Wege für ihre Marken. Sie kündigen massive Investitionen ins Marketing an. Doch an der Generation Z könnten ihre Lösungen scheitern.

Der Chef des Milka-Herstellers Mondelez, Dirk van de Put, findet drastische Worte: "Die Tage der großen Marken sind vorbei." Er warnt vor dramatischen Marktverwerfungen. Die Konsumenten hätten sich verändert, wollten immer mehr Auswahl, insbesondere online, wo sie alles haben könnten. Die sogenannten Millennials wollten nicht mehr die Marken ihrer Eltern. Es werde große Gewinner und große Verlierer geben.

Die Unternehmen, so lautet der Vorwurf, haben ihre erfolgreichen Marken zu lange ausgequetscht und zu wenig investiert. Sparen zugunsten der Rendite - so lautete jahrzehntelang ein Glaubenssatz großer Markenartikler. Van der Put erläutert: "Die Margen sind gestiegen, indem wir extrem stark auf Kosten geschaut haben. Irgendwann aber schädigt das die Unternehmen - deshalb steuern fast alle um, auch wir." Möglicherweise kommt diese Erkenntnis zu spät. Die Unternehmen hätten ihre wertvollen Marken dann schlichtweg kaputtgespart.

Klaus-Dieter Koch von der Markenagentur Brand-Trust kommentiert die Situation: Handel und Konsumenten verlören den Glauben an die Kraft großer Weltmarken und schwenkten zu kleineren, liebevoller gepflegten Marken um. Der Begriff Liebe in diesem Zusammenhang verdient Beachtung. Tatsächlich gewinnt man den Eindruck, dass die großen Unternehmen weder ihre Marken noch ihre Konsumenten wertschätzen.

Global verlieren die Weltmarken Marktanteile an kleinere Unternehmen. Laut Beiersdorf-Chef Stefan De Loecker hätten kleine, spezialisierte Marken 40 Prozent des europäischen Hautpflegemarktes erobert. Sie alle seien eine Bedrohung für die Weltmarke Nivea.

Konsumenten halten Marken für komplett verzichtbar

Laut der jüngsten Studie "Meaningful Brands" der Agenturgruppe Havas könnten 77 Prozent der Marken verschwinden - und niemanden würde es interessieren. Seit Beginn der Studie im Jahr 2008 ist das der höchste je gemessene Wert. Noch nie waren so viele Marken für die Menschen komplett verzichtbar. Nun muss dringend investiert werden. Mehrere große Unternehmen, neben Mondolez und Beiersdorf auch Unilever, Kraft-Heinz und Henkel, kündigten inzwischen an, zusätzliches Geld in Marketing zu investieren. Mittelfristig, so hoffen sie, verhindern Mehrausgaben in Höhe von jeweils Hunderten Millionen Euro einen weiteren ...

