Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will zum Tag der Arbeit am 1. Mai europäische Antworten auf drängende Probleme ins Zentrum rücken. "Alle Parteien sind im gegenwärtigen Europawahlkampf viel zu mutlos", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir machen zum 1. Mai einen klaren Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger, bei der Europawahl von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen."

Unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" will der DGB unter anderem auf einer zentralen Kundgebung in Leipzig für mehr soziale Gerechtigkeit werben. "Europa steht für Frieden und die Mehrung des Wohlstands", sagte Hoffmann. Die Nationalstaaten seien zu klein, um die Megatrends Digitalisierung, Globalisierung, Migration und Klimawandel alleine zu bewältigen. "Wir brauchen keine deutsche, wir brauchen eine europäische Energiewende", sagte Hoffmann. "Arbeit organisiert sich in der Digitalisierung nicht national, sondern europäisch und global." Europäische Antworten seien nötig.

"Fast alle Parteien in Deutschland sind viel zu lange auf Distanz zu Europa geblieben nach dem Motto: Alles, was schlecht ist, kommt aus Europa - alles Gute kommt aus Deutschland", so der DGB-Chef. "Viel zu lange herrschte die Auffassung vor: Mit Europa kann man keine Wahlen gewinnen."

Der DGB-Chef forderte: "Die Politik muss viel offensiver sagen, was uns Europa wert ist." So sei die EU bis heute zu weit weg und zu bürokratisch. "So weiß kaum einer, dass Europa die Grundlage dafür war, dass wir einen relativ modernen Arbeits- und Gesundheitsschutz haben", so Hoffmann. Wenn der Bundestag fortschrittliche EU-Richtlinien in nationale Gesetze umsetze, wisse kaum noch jemand, dass EU-Recht dahinterstecke.

Bessere Arbeitsbedingungen nicht nur in Deutschland, sondern europaweit müsse ein gemeinsames Interesse sein. Angesichts des nationalen Kurses von US-Präsident Donald Trump und des Erstarkens des asiatischen Kontinents, insbesondere Chinas, müsse die EU ihr Integrations- und Sozialmodell verteidigen.

Hoffmann forderte eine größere deutsche finanzielle Beteiligung in der EU. "Wir müssen den Menschen deutlich machen, dass gerade wir in Deutschland die größten Gewinner der europäischen Einheit sind", sagte er. "Und wir müssen dafür bitteschön auch Verantwortung übernehmen, etwa indem wir uns stärker an den finanziellen Lasten beteiligen." Das "Geschwafel" von der Transferunion, nach dem es in der EU vor allem darum gehe, dass Mittel von den reicheren in die ärmeren Länder flössen, dürfte nicht gelten gelassen werden. "Wir müssen vielmehr die Währungsunion stärken, indem wir eigene Finanzkapazitäten schaffen."

Zum Tag der Arbeit am 1. Mai tritt die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung traditionell für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne ein. Er wird seit fast 130 Jahren begangen. In Deutschland gab es am 1. Mai 1890 erstmals Massendemonstrationen. Damals wurde der Acht-Stunden-Tag gefordert./bw/DP/zb

