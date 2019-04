MSCI Inc. (NYSE: MSCI) (das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft, gab heute die Ernennung von Linda S. Huber zum Chief Financial Officer und Treasurer bekannt. Sie wird am 6. Mai 2019 in den Vorstand von MSCI berufen.

"Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsindustrie und ihrer über 13-jährigen Tätigkeit als CFO in einer Aktiengesellschaft bringt Linda eine Fülle von relevanten finanziellen, operativen und strategischen Fachkenntnissen mit zu MSCI. Ihr Geschäftssinn und ihre Erfahrung im Finanzmanagement machen sie zu einem wertvollen Mitglied des Führungsgremiums im Zuge der Umsetzung unserer Wachstumsinitiativen, die den strategischen Zielen von MSCI zugrunde liegen", so Henry A. Fernandez, Chairman und Chief Executive Officer des Unternehmens.

"Ich freue mich dem Team von MSCI beitreten und auf seinem soliden Fundament aufbauen zu dürfen", sagte Huber. "MSCI kann eine starke Erfolgsbilanz vorweisen und ich sehe der Gelegenheit, meinen Beitrag dazu zu leisten, erwartungsvoll entgegen."

Andrew C. Wiechmann, der derzeit als Interim Chief Financial Officer und Treasurer des Unternehmens fungiert, tritt in die neu geschaffene Position Chief Strategy Officer, in der er Fernandez untersteht. In dieser wichtigen Rolle ist er für das Vorantreiben der Transformationsstrategie des Unternehmens verantwortlich, und zwar durch die Leitung von Fusionen und Übernahmen sowie partnerschaftliche Aktivitäten und die Unterstützung des Unternehmens bei seinen wichtigsten strategischen Wachstumsinitiativen. Er wird weiterhin als Mitglied des Vorstands von MSCI tätig sein.

"Ich danke Andy für die zwischenzeitliche Führung unseres Finanzteams, die uns einen nahtlosen Wechsel ermöglichen wird. Linda und ich freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Andy in seiner neuen Rolle", fügte Fernandez hinzu.

Huber war von Mai 2005 bis Juni 2018 als Executive Vice President und Chief Financial Officer der Moody's Corporation tätig, wo sie die Führungsverantwortung für die globalen Finanzaktivitäten des Unternehmens, Informationstechnologie, Kommunikations- und Unternehmensdienstleistungen hatte. Bevor sie zu Moody's kam, bekleidete Huber mehrere zunehmend höhere Postionen in der Finanzdienstleistungsindustrie, darunter Executive Vice President und Chief Financial Officer bei der U.S. Trust Company, eine Tochtergesellschaft der Charles Schwab Company, Inc., Managing Director bei Freeman Co., Vice President of Corporate Strategy and Development und Assistant Treasurer bei PepsiCo, Vice President of the Energy Investment Banking Group bei Bankers Trust Co., und Associate in der Natural Resources Group bei The First Boston Corp. Zudem hatte sie den Dienstgrad eines Captain in der U.S. Army, wo sie von 1980 bis 1984 diente. Huber verfügt über einen M.B.A.-Abschluss von der Stanford Graduate School of Business und einen Bachelor in Business und Economics von der Lehigh University. Derzeit dient Huber im Verwaltungsrat der Bank of Montreal.

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 45 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Einblicke in die Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com. MSCIIR

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige finanzielle Leistungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder angedeuteten zukünftigen Ergebnissen, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen. In manchen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen durch Wörter wie "können", "könnten", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "suchen", "voraussehen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen", oder durch die Verneinung dieser Ausdrücke oder andere vergleichbare Begriffe erkennen. Sie sollten kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen, weil sie mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren behaftet sind, und in manchen Fällen außerhalb unserer Kontrolle liegen und unsere tatsächlichen Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich beeinflussen könnten.

Andere Faktoren, die unsere tatsächlichen Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich beeinflussen könnten, finden sich im Jahresbericht von MSCI für das am 31. Dezember 2018 zu Ende gegangene Geschäftsjahr auf Formblatt 10-K, das bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") am 22. Februar 2019 eingereicht wurde, sowie in den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und in aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K, die vom Unternehmen bei der SEC eingereicht oder beigebracht werden. Falls irgendwelche dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreffen, oder sich die dieser Mitteilung zugrundeliegenden Annahmen als falsch erweisen sollten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen von MSCI abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Ansichten von MSCI im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und verstehen sich vorbehaltlich dieser und anderer Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf Betriebe, Betriebsergebnisse, Wachstumsstrategie und Liquidität von MSCI. MSCI verpflichtet sich in keiner Weise, diese zukunftsgerichteten Aussagen aus irgendeinem Grund öffentlich zu aktualisieren, auch wenn in Zukunft neue Informationen, Ereignisse oder andere Gegebenheiten vorliegen, es sei denn, dies ist gesetzlich erforderlich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

