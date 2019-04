Die Patient Safety Movement Foundation (PSMF) und der Taiwan Patient Safety Culture Club (TPSCC) haben heute bekannt gegeben, dass sich vier Kliniken und eine Gesundheitseinrichtung durch die Umsetzung der umsetzbaren Lösungen für die Patientensicherheit (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) der PSMF öffentlich zum Kampf gegen vermeidbare Schäden und Todesfälle bei Patienten in Kliniken verpflichtet haben. Die Verpflichtungen wurden auf der dritten Annual Patient Safety Rally eingegangen, die vom TPSCC am 27. April 2019 in Taichung, Taiwan, veranstaltet wurde. Über 130 Kliniker, Fachleute für Krankenhausverwaltung und Patientenanwälte waren anwesend. Der im Jahr 2012 von Dr. Chan Liao gegründete TPSCC ist die einzige gemeinnützige Interessenvertretung für Patientensicherheit in Taiwan.

"Wir freuen uns und fühlen uns ermutigt, beobachten zu können, dass dieseGesundheitseinrichtungen der Patientensicherheit oberste Priorität beimessen", so Dr. David Mayer, Geschäftsführer der Patient Safety Movement Foundation. "In nur zwei Jahren haben diese engagierten Kliniker und Verwaltungsfachleute in 38 Einrichtungen Lösungen implementiert, mit denen 1.631 Leben gerettet werden konnten. Wir freuen uns, dass wir eng mit dem Team zusammenarbeiten konnten und hoffen, dass jede Klinik in Taiwan bis 2020 alle APSS implementieren wird."

"Wir arbeiten an der Vereinheitlichung des Gesundheitswesens in Taiwan und wollen tatkräftig zum Kampf unserer Krankenhäuser gegen vermeidbare Todesfälle bei Patienten durch Umsetzung der evidenzbasierten APSS beitragen", so Dr. Chan Liao, Gründer und Präsident des Taiwan Patient Safety Culture Club. "Ich habe den Weltgipfel für Patientensicherheit, Wissenschaft und Technologie (World Patient Safety Science and Technology Summit) im Jahr 2017 besucht und war so sehr davon inspiriert, dass ich ihre Anstrengungen auch in Taiwan umsetzen wollte. Ich wurde Regionalleiter für Taiwan und bin sehr stolz auf die Einrichtungen, die sich uns mit einer öffentlichen Verpflichtung angeschlossen haben. Wir konnten gerade bekannt geben, dass die App PatientAider auf traditionellem Chinesisch veröffentlicht wurde. Ich bin überzeugt, dass dies Patienten in Taiwan ermöglichen wird, bei ihrer Gesundheitsversorgung eine aktivere Rolle zu spielen. Wir sind der Patient Safety Movement Foundation dankbar für ihre Inspiration und ihre starke Unterstützung. Ich hege keine Zweifel daran, dass wir gemeinsam das Ziel von null Schäden und Todesfällen bei den Patienten in unseren Kliniken erreichen werden."

Dr. Chan Liao präsentierte das Engagement seiner Organisation auf dem Weltgipfel für Patientensicherheit, Wissenschaft und Technologie (World Patient Safety, Science and Technology Summit). Link zur Präsentation: https://www.youtube.com/watch?v=pgz-SUFbKmQ

Der TPSCC hat bekannt gegeben, dass die mobile App PatientAider des Patient Safety Movement jetzt auf traditionellem Chinesisch für iPhone und Android erhältlich ist. Dies wurde in Kooperation mit einer Lösung namens Contentful realisiert. Der PatientAider soll Klarheit in den verwirrenden Medizinerjargon bringen und leicht verständliche Erläuterungen von medizinischen Fachbegriffe, Protokollen und Risiken liefern, denen Patienten im Krankenhaus begegnen können. Er stellt eine wertvolle Quelle für medizinische Informationen dar, mit deren Hilfe Patienten und ihre Angehörigen sich im Bereich Krankenhausversorgung zurechtfinden können.

Dr. Steven Barker, Mitglied des Vorstands der PSMF, stellte den Besuchern Auftrag, Ziele und Strategien des Patient Safety Movement vor. Er lieferte außerdem eine detaillierte Präsentation der APSS mit dem Titel "Hand-Off Communications". Laut der gemeinsamen Kommission stellen ineffektive Patientenversorgungsübergaben zwischen Leistungserbringern und Teams den größten Einzelbeitrag zu vermeidbaren Todesfällen bei Patienten dar. Die PSMF hat einen neuen Ansatz für Patientenübergaben entwickelt, bei dem eine spezifische detaillierte Checkliste für jede der ermittelten 18 Arten von Übergaben verwendet wird.

Bei der Zusammenkunft sprachen folgende Redner:

Brandyn Lau, MPH, Johns Hopkins University School of Medicine

Shin Ushiro MD, PhD, Kyushu University Hospital, Japan

Steven J. Barker, PhD, MD, Chief Science Officer, Masimo

Folgende Einrichtungen sind 2019 Verpflichtung(en) eingegangen:

Taiwanesische Gesellschaft der Anästhesiologen (Taiwan Society of Anesthesiologists, Partner): Die TSA wurde 1956 gegründet und hat inzwischen mehr als 1.400 Mitglieder. Die TSA ist die erste landesweite Gesellschaft von Anästhesiologen in Asien, die der Bewegung beitritt. Tsao-Tun Psychiatric Center (Klinik): Das größte psychiatrische Zentrum in Zentraltaiwan. Tainan Sin-Lau Hospital (Klinik): Das älteste westliche Krankenhaus in Taiwan. Tao Yuan General Hospital (Klinik): Das größte medizinische Zentrum, betrieben vom Gesundheitsministerium. Cheng Ching Hospital (Klinik): Eine der ältesten Kliniken in Taichung.

Über die Patient Safety Movement Foundation

Jedes Jahr sterben mehr als 200.000 Menschen in Krankenhäusern in den USA und 4,8 Millionen weltweit an den Folgen vermeidbarer Krankheiten. Die Patient Safety Movement Foundation ist eine weltweit tätige, gemeinnützige Organisation, die kostenlose Tools für Patienten und Kliniken gestaltet. Die Patient Safety Movement Foundation wurde mit Unterstützung der Masimo Foundation for Ethics, Innovation and Competition in Healthcare gegründet, um die Anzahl von vermeidbaren Todesfällen auf NULL zu reduzieren. Eine Verbesserung der Patientensicherheit erfordert gemeinschaftliche Bemühungen aller Interessenvertreter, unter anderem von Patienten, Gesundheitsdienstleistern, medizintechnischen Unternehmen, Regierungsbehörden, Arbeitgebern und privaten Kostenträgern. Die Patient Safety Movement Foundation arbeitet mit allen Interessenvertretern zusammen, um Probleme mithilfe umsetzbarer Lösungen für die Patientensicherheit zu lösen. Die Stiftung ist darüber hinaus Veranstalter des World Patient Safety, Science Technology Summit. Auf der Konferenz kommen einige der klügsten Köpfe der Welt zusammen, um anregende Gespräche zu führen und neue Ideen zur Herausforderung des Status quo zu entwickeln. Durch die Präsentation spezifischer und hochwirksamer Lösungen zur Bewältigung von Herausforderungen bei der Patientensicherheit, der sogenannten "Actionable Patient Safety Solutions" (umsetzbare Lösungen für die Patientensicherheit), werden medizintechnische Unternehmen aufgefordert, Daten miteinander zu teilen, wofür ihre Produkte gekauft werden. Krankenhäuser werden angehalten, sich zu einer Einführung von "Actionable Patient Safety Solutions" zu verpflichten. Die Patient Safety Movement Foundation arbeitet so auf ihr Ziel von NULL vermeidbaren Todesfällen hin. Mehr dazu unter patientsafetymovement.org.

