Der Bausoftwarehersteller Nemetschek hat einen starken Jahresstart erwischt. Der Umsatz kletterte im ersten Quartal im Jahresvergleich um 27,1 Prozent auf 129,9 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Wechselkurseffekte und Zukäufe ausgeklammert lag das Plus aus eigener Kraft bei 21,3 Prozent. Das Unternehmen habe damit ein außergewöhnlich starkes erstes Quartal erzielt, sagte Vorstandssprecher Patrik Heider.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 31,4 Prozent 36,7 Millionen Euro zu, der Nettogewinn wegen höherer Zinsen und Steuern etwas geringer um knapp ein Fünftel auf 19,6 Millionen Euro. Mit den Werten schnitt Nemetschek besser ab als von Experten erwartet, die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigte das Management./men/stk

