Der Euro hat am Dienstag an seine Tendenz vom Wochenstart angeknüpft und ist weiter gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1190 US-Dollar und damit etwas mehr als am Montagabend. Im längeren Vergleich bleibt der Euro aber eher schwach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1150 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag steht den Anlegern eine Reihe von Konjunkturdaten ins Haus. In Europa werden unter anderem Inflations- und Arbeitslosenzahlen aus Deutschland sowie Wachstumsdaten aus der Eurozone erwartet. In den USA werden Daten vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung veröffentlicht./bgf/fba

ISIN EU0009652759

AXC0054 2019-04-30/07:23