Die Verbrauchzentralen wollen alle Deutschen zu Aktionären machen. Ihre Idee ist ein Extrarente zum Zwecke der Altersversorgung über Fonds und die Aufsicht darüber haben natürlich die Verbraucherzentralen. Gezielt wird auf mindestens 20 bis 25 Mio. Arbeitnehemr aller Art, die auf diese Weise ihre Altersvorsorge verbessern können. Dann wird das BaFin aber staunen, weil die Idee dazu gar nicht mal so schlecht ist. Was man daraus machen kann, wird sich nun zeigen. Jedenfalls gibt es dann Hochrechnungen für den DAX in Größenordnungen, die sich kaum jemand vorstellen kann.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info