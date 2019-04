MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander hat im ersten Quartal wegen höherer Steuern und Belastungen aus dem Verkauf von Immobilien sowie dem Umbau des Geschäfts in Großbritannien und Polen weniger verdient. Der Überschuss sei um zehn Prozent auf 1,84 Milliarden Euro gesunken, teilte die Bank am Dienstag in Madrid mit. Experten hatten allerdings mit einem Gewinnrückgang in dieser Größenordnung gerechnet. Im operativen Geschäft lief es für die Santander allerdings auch nur zum Teil rund. Während der Gewinn in Brasilien, Mexiko und USA anzog, verdiente die Santander in Großbritannien und im Heimatmarkt weniger. Insgesamt stagnierte der Vorsteuergewinn aus dem laufenden Geschäft bei knapp 3,7 Milliarden Euro./zb/stk

ISIN ES0113900J37

AXC0057 2019-04-30/07:27