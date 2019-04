VIB Vermögen bestätigt Rekordergebnis und plant weitere Dividendenerhöhung DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis VIB Vermögen bestätigt Rekordergebnis und plant weitere Dividendenerhöhung 30.04.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Geschäftsergebnisse 2018 VIB Vermögen bestätigt Rekordergebnis und plant weitere Dividendenerhöhung - Umsatzanstieg um 3,9 Prozent auf 86,8 Millionen Euro realisiert - Bereinigtes EBT wächst um 9,9 Prozent auf 51,7 Millionen Euro - Zehnte Dividendenerhöhung in Folge vorgeschlagen - Umsatz- und Ergebniswachstum soll im Jahr 2019 fortgesetzt werden Neuburg/Donau, 30. April 2019 - Die auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte VIB Vermögen AG konnte ihr Jubiläumsjahr zum 25-jährigen Bestehen des Unternehmens mit hervorragenden Ergebnissen abschließen. Die bereits veröffentlichten, vorläufigen IFRS-Konzernzahlen zum Geschäftsjahr 2018 wurden damit bestätigt. Während des Berichtszeitraums erhöhten sich die Umsatzerlöse um 3,9 Prozent auf 86,8 Millionen Euro (Vorjahr: 83,6 Millionen Euro). Der Zuwachs ist vornehmlich auf höhere Mieteinahmen von Objekten zurückzuführen, die während des Geschäftsjahres 2018 fertiggestellt wurden. Zudem leisteten die im Jahresverlauf 2017 an ihre Mieter übergebenen Immobilien, die nun erstmals für das vollständige Jahr Mieteinnahmen generierten, einen signifikanten Umsatzbeitrag. Die positiven Wertänderungen der Investment Properties lagen im Berichtsjahr bei 19,5 Millionen Euro (Vorjahr 17,4 Millionen Euro). Die Aufwendungen für Investment Properties erhöhten sich auf 15,0 Millionen Euro (Vorjahr: 13,8 Millionen Euro). Der Personalaufwand im Konzern stieg leicht von 3,6 Millionen Euro auf 3,7 Millionen Euro. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen blieben demgegenüber mit 1,8 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Überproportionales Ergebnis-Wachstum Das um Bewertungseffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte im Vorjahresvergleich um 4,7 Prozent auf 67,5 Millionen Euro zu (Vorjahr: 64,4 Millionen Euro). Zudem konnte der Zinsaufwand dank der weiterhin günstigen Finanzierungskonditionen um fast 2 Millionen Euro auf 15,6 Millionen Euro gesenkt werden (Vorjahr: 17,4 Millionen Euro). Das um Bewertungseffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern stieg sehr deutlich um 9,9 Prozent oder 4,7 Millionen Euro auf 51,7 Millionen Euro (Vorjahr: 47,1 Millionen Euro). Entsprechend verbesserte sich auch das Konzernergebnis, das im Jahr 2018 bei 59,9 Millionen Euro lag (Vorjahr: 53,9 Millionen Euro). Das bedeutet einen Anstieg um 11 Prozent. Bezogen auf die Anzahl von 27,6 Millionen Aktien entspricht dies einem ebenfalls sehr erfreulichen Ergebnis je Aktie von 2,09 Euro (Vorjahr: 1,87 Euro). Der Eigenkapitalbestand zum 31. Dezember 2018 erreichte 527,6 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg um 44,2 Millionen Euro im Vergleich zum Stichtag des Vorjahres (31.12.2017: 483,4 Millionen Euro). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich ebenfalls erneut und lag Ende 2018 bei 42,7 Prozent (31.12.2017: 41,9 Prozent). "Die VIB Vermögen feierte im Geschäftsjahr 2018 ihr 25-jähriges Bestehen. Die im Berichtszeitraum erzielten Resultate sind ein weiterer Grund zum Feiern. Gleichzeitig bestätigen sie die Strategie unseres flexiblen Geschäftsmodells aus Eigenentwicklungen und dem Erwerb von Bestandsimmobilien als Schlüssel zu nachhaltigem und gezieltem Wachstum", kommentiert Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG. Kennzahlen des Immobilienportfolios weiter verbessert Die Basis der hervorragenden Geschäftsergebnisse bildet das breit diversifizierte Portfolio, das sich im Geschäftsjahr 2018 ebenfalls positiv entwickelt hat. Zum Ende des Berichtszeitraums umfasste das Portfolio der VIB Vermögen 108 Objekte (Vorjahr: 105) mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,1 Millionen Quadratmetern und einem Marktwert von rund 1,2 Milliarden Euro. Der Substanzwert des Unternehmens, der sogenannte Net Asset Value (NAV), stieg zum 31. Dezember 2018 auf 560,0 Millionen Euro (31.12.2017: 512,5 Millionen Euro). Bezogen auf die Anzahl der ausstehenden Aktien erhöhte sich der Wert um 9,2 Prozent auf 20,30 Euro je Aktie (31.12.2017: 18,58 Euro je Aktie). Die Funds from Operations (FFO), als Indikator für die operativen Mittelzuflüsse der Gesellschaft, verbesserten sich im Berichtsjahr deutlich um 10 Prozent auf 1,64 Euro je Aktie, nach 1,49 Euro je Aktie im Vorjahr. Erneute Eröhung der Dividende geplant Vorstand und Aufsichtsrat der VIB Vermögen werden der Hauptversammlung erneut eine Erhöhung der Dividende vorschlagen. Diese soll um 0,05 Euro bzw. 8,3 Prozent auf 0,65 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,60 Euro je Aktie ) steigen. "Wir freuen uns, dass wir unsere Aktionäre wieder an unserem Erfolg teilhaben lassen können und gemeinsam mit dem Aufsichtsrat zum zehnten Mal in Folge der Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende vorschlagen werden. Zudem sind wir sehr zuversichtlich, unsere wesentlichen Finanzkennzahlen im laufenden Geschäftsjahr weiter steigern zu können", erläutert Holger Pilgenröther, Finanzvorstand der VIB Vermögen. Profitables Wachstum soll sich im Jahr 2019 fortsetzen Der Vorstand geht davon aus, dass Eigenentwickungen der VIB Vermögen im Jahr 2019 zu einem erneuten Anstieg von Umsatz und Profitabiliät führen werden. Bei den Umsatzerlösen rechnet er mit einem Wert zwischen 88,5 bis 92,5 Millionen Euro. Ohne Bewertungseffekte und Sondereinflüsse soll das EBT auf ein Niveau zwischen 52,0 bis 54,5 Millionen Euro steigen. Schließlich erwartet der Vorstand einen Anstieg des operativen Mittelzuflusses (FFO) im Geschäftsjahr 2019 auf ein Niveau zwischen 45,5 und 48,0 Millionen Euro. Der Geschäftsbericht 2018 sowie eine aktuelle Unternehmenspräsentation stehen unter www.vib-ag.de zum Download zur Verfügung. Kontakt Investor Relations: VIB Vermögen AG Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952 Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929 86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Profil der VIB Vermögen AG Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt. 30.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VIB Vermögen AG Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Deutschland Telefon: +49 (0)8431 / 9077 952 Fax: +49 (0)8431 / 9077 973 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Internet: www.vib-ag.de ISIN: DE0002457512 WKN: 245751 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 804331 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 804331 30.04.2019 ISIN DE0002457512 AXC0065 2019-04-30/07:31