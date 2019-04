FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3BG XFRA CH0033361673 U-BLOX HOLDING NAM.SF-,90

E2S XFRA CH0022268228 EFG INTL AG NAM. SF -,50

UBUB XFRA IE00B5PYL424 UBS(I)-SOL.G.O.E.U.E.ADDL

UBUN XFRA IE00BMP3HJ57 UBS I.ETF-MSCI EMU CYC.AD

UBUP XFRA IE00BMP3HL79 UBS I.ETF-MSCI EMU DEF.AD

UBUU XFRA IE00BX7RRT25 UBS(I)-F.M.US.T.S.YL.ADDL

PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A

M7Q5 XFRA GB00BD8YWM01 MICRO FOCUS INTL LS-,10