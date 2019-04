CEWE unterzeichnet Vertrag zum Erwerb von 'WhiteWall' DGAP-Ad-hoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung CEWE unterzeichnet Vertrag zum Erwerb von 'WhiteWall' 30.04.2019 / 07:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CEWE unterzeichnet Vertrag zum Erwerb von "WhiteWall" Oldenburg, 30. April 2019. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901, "CEWE") hat heute einen Vertrag zum Erwerb des Fotofinishing-Geschäfts einschließlich der Marke des Wandbild-Spezialisten "WhiteWall" unterzeichnet. CEWE hat mit der Avenso GmbH einen Kauf- und Abtretungsvertrag über sämtliche Geschäftsanteile an der WhiteWall Media GmbH unterzeichnet. Der ebenso von der Avenso GmbH betriebene Geschäftsbereich "LUMAS" wird nicht erworben. Der Kaufpreis wird auf den Zeitpunkt des Vollzugs der Transaktion ausgehend von einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von 30 Mio. Euro berechnet werden. Die Transaktion bewertet das Unternehmen etwa mit dem 0,9-fachen des 2018 erzielten Umsatzes des zu übernehmenden Unternehmensteils. Der CEWE-Vorstand rechnet für das laufende Geschäftsjahr durch die Übernahme - inklusive Kaufpreisallokation und Transaktionskosten - zunächst noch mit einem negativen EBIT-Effekt von etwa einer Million Euro. Der Vollzug der Transaktion hängt unter anderem von der Freigabe der zuständigen Kartellbehörden ab. White Wall ist vor allem in Deutschland, weiteren europäischen Ländern sowie den USA erfolgreich tätig und wächst dynamisch. CEWE erwartet durch den Erwerb einen nachhaltig positiven Effekt auf den Wert des Gesamtunternehmens. Mitteilende Person: Axel Weber, Leiter Investor Relations, Planung & Reporting 30.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA Meerweg 30-32 26133 Oldenburg Deutschland Telefon: +49 (0)441 40 4-1 Fax: +49 (0)441 40 4-42 1 E-Mail: IR@cewe.de Internet: www.cewe.de ISIN: DE0005403901 WKN: 540390 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 805001 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 805001 30.04.2019 CET/CEST ISIN DE0005403901 AXC0072 2019-04-30/07:36