Von Pietro Lombardi

MADRID (Dow Jones)--Restrukturierungskosten in Großbritannien und Polen sowie Aktivaverkäufe haben der spanischen Banco Santander SA im ersten Quartal einen Gewinnrückgang beschert. Der Nettogewinn sank im ersten Quartal um 10 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro. Restrukturierung und Verkäufe belasteten mit 108 Millionen Euro.

Das Ergebnis lag im Rahmen der Analystenerwartungen. Die Einnahmen, die um 1 Prozent auf 12,09 Milliarden zurückgingen, lagen leicht unter den Konsenserwartungen von 12,14 Milliarden Euro.

Santander ist weiterhin gut kapitalisiert, die harte Kernkapitalquote lag Ende März bei 11,25 Prozent nach 11,3 Prozent zum Jahresende 2018.

"Der bereinigte Gewinn ist in sieben unserer zehn Kernmärkte gestiegen, mit den USA erneut als dem am schnellsten wachsenden Markt", sagte Board-Chefin Ana Botin. Brasilien und Mexiko behielten das "positive Momentum" bei. "Dies wurde trotz des schwierigen Umfelds, vor allem in Großbritannien und Europa, erreicht", so Botin.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2019 01:18 ET (05:18 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.