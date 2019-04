Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Delivery Hero -0,71% auf 40,46, davor 7 Tage im Plus (15,37% Zuwachs von 35,32 auf 40,75), SolarEdge -1,7% auf 45,19, davor 5 Tage im Plus (6,81% Zuwachs von 43,04 auf 45,97), Klöckner +1,43% auf 6,38, davor 5 Tage im Minus (-13,66% Verlust von 7,29 auf 6,29), Glencore +0,55% auf 312,55, davor 5 Tage im Minus (-8,65% Verlust von 340,3 auf 310,85), Deutsche Bank +0,74% auf 7,395, davor 5 Tage im Minus (-6,19% Verlust von 7,83 auf 7,34), Salzgitter +2,92% auf 29,27, davor 5 Tage im Minus (-8,41% Verlust von 31,05 auf 28,44), METRO AG Stamm +0,72% auf 14,72, davor 5 Tage im Minus (-2,24% Verlust von 14,95 auf 14,62), Walt Disney -0,44% auf 139,3, davor 4 Tage im Plus (6,26% Zuwachs von 131,68 auf 139,92), Epigenomics-2,46% auf 1,98, davor 4 Tage im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...