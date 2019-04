Hypoport AG: Hypoport AG erwartet für das erstes Quartal 2019 ein Umsatzniveau deutlich über Vorjahr und ein gestiegenes EBIT DGAP-Ad-hoc: Hypoport AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis Hypoport AG: Hypoport AG erwartet für das erstes Quartal 2019 ein Umsatzniveau deutlich über Vorjahr und ein gestiegenes EBIT 30.04.2019 / 08:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Hypoport AG erwartet für das erstes Quartal 2019 ein Umsatzniveau deutlich über Vorjahr und ein gestiegenes EBIT Berlin, 30. April 2019: Die in der heutigen Vorstandssitzung ausgewerteten vorläufigen Geschäftszahlen der Hypoport AG weisen für das erste Quartal 2019 Umsatzerlöse deutlich über Vorjahresniveau und ein gestiegenes EBIT auf. Hiernach wird für die Hypoport-Gruppe im ersten Quartal 2019 ein Umsatz von ca. 78 Mio. EUR (Q1 2018: 60,1 Mio. EUR) und ein Ertrag vor Zinsen und Steuern (EBIT) von ca. 8 Mio. EUR erwartet (Q1 2018: 7,5 Mio. EUR). Damit wurde der Umsatz um ca. 30% und das EBIT um ca. 6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Die finalen Ergebnisse des ersten Quartals wird die Hypoport AG wie vorgesehen am 13. Mai 2019 veröffentlichen. Kontakt Jan H. Pahl Investor Relations Manager Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942 Mobil: +49 (0)176 / 96512519 E-Mail: ir@hypoport.de Über die Aktie ISIN DE 0005493365 WKN 549336 Börsenkürzel HYQ 30.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Hypoport AG Klosterstraße 71 10179 Berlin Deutschland Telefon: +49/30 42086-0 Fax: +49/30 42086-1999 E-Mail: ir@hypoport.de Internet: www.hypoport.de ISIN: DE0005493365 WKN: 549336 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 805081 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 805081 30.04.2019 CET/CEST ISIN DE0005493365 AXC0086 2019-04-30/08:02