Die Zahl der Erwerbstätigen steigt weiter an. Im März 2019 waren nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) knapp über 44,9 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig.



Gegenüber März 2018 nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 1,1 Prozent zu (+495.000 Personen). Erwerbslos waren im März 2019 rund 1,5 Millionen Personen, 13.000 weniger als ein Jahr zuvor. Mit der einsetzenden Frühjahrsbelebung stieg die Zahl der Erwerbstätigen im dritten Monat des Jahres im Vormonatsvergleich nach vorläufigen Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung um 127.000 Personen oder 0,3 Prozent. Dies ist ein geringerer Zuwachs gegenüber dem Vormonat als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre (+143.000 Personen), so die Statistiker weiter.



Saisonbereinigt nahm die Erwerbstätigenzahl im März 2019 gegenüber Februar 2019 um 33.000 Personen oder 0,1 Prozent zu.