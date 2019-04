DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG bis MONTAG: In Japan bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

MITTWOCH: In u.a. China, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Italien, Niederlande, Österreich, Russland, der Schweiz, Spanien und Südkorea bleiben die Börsen geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im April nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,1 (März: 50,5). Ökonomen hatten einen Stand von 50,4 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Die Daten zeigten, dass die wirtschaftliche Stabilisierung noch keine solide Grundlage gefunden habe, sagte Zhang Liqun, Analyst der China Federation of Logistics & Purchasing. Der Subindex für die Produktion verringerte sich auf 52,1 (Vormonat: 52,7), jener für den Auftragseingang ermäßigte sich auf 51,4 (51,6). Der Index für neue Exportorder - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - stieg dagegen auf 49,2 (47,1). In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im April eingetrübt, wie der ebenfalls am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er fiel auf 54,3 (Vormonat: 54,8) Punkte. Der von Caixin Media Co und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich indes auf 50,2 (März: 50,8) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:30 General Electric Co, Ergebnis 1Q

12:45 Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q

12:45 Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

14:00 General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

14:00 McDonald's Corp, Ergebnis 1Q

19:00 Facebook Inc, "F8"-Entwicklerkonferenz

22:05 Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q

22:15 Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

22:30 Apple Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +0,8% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Februar 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,6% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago April PROGNOSE: 59,0 zuvor: 58,7 16:00 Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 125,0 zuvor: 124,1

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.940,50 -0,08% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 29.758,64 -0,45% Kospi 2.207,45 -0,41% Shanghai-Composite 3.076,67 +0,46% S&P/ASX 200 6.329,80 -0,47%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag. Die Vorgaben aus den USA sind zwar erneut leicht positiv, doch sind die Blicke der Anleger auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China gerichtet, die ab Dienstag fortgesetzt werden sollen. Gedämpft wird die Stimmung von enttäuschenden chinesischen Konjunkturdaten und schwachen Geschäftszahlen des südkoreanischen Handy- und Chipherstellers Samsung. Zurückhaltung herrscht daneben auch in Erwartung der US-Notenbanksitzung am Mittwoch. Die Umsätze sind meist dünn, weil die Handelswoche vielerorts durch Feiertage verkürzt ist. In Schanghai legen die Kurse trotz der schwächeren Einkaufsmanagerindizes leicht zu, gestützt wohl auch von der Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli. Indexschwergewicht Samsung verbilligt sich in Seoul um 0,2 Prozent, nachdem der Konzern einen Gewinneinbruch um 57 Prozent gemeldet hat. Allerdings hatte Samsung vorab schon vor einem schwächeren Abschneiden gewarnt, so dass die Geschäftszahlen nicht wirklich überrascht haben dürften. Die Aktie des Chipherstellers SK Hynix fällt um 1,4 Prozent. In Taiwan sinkt der Kurs des Apple-Zulieferers Foxconn um 0,7 Prozent. Hier nähmen Anleger vorsichtshalber Geld vom Tisch, ehe am späten Dienstag Apple Geschäftszahlen vorlege, sagen Marktteilnehmer.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien der Google-Mutter Alphabet fiel am Montag im nachbörslichen Handel um 7,3 Prozent, weil der Umsatz im ersten Geschäftsquartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, wie Marktteilnehmer sagten. Enttäuscht reagierten Anleger auch auf die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von Western Digital. Der Kurs fiel um 5,1 Prozent. Der Hersteller von Festplatten und Speicherlösungen war in die Verlustzone gerutscht und hatte dabei noch schwächer abgeschnitten als befürchtet. AK Steel legten um 3,3 Prozent zu. Zwar verfehlte der Umsatz die Erwartungen des Marktes, doch überraschte der Gewinn im ersten Quartal positiv. Auch der Ausblick auf 2019 kam gut an. Boeing gaben um 0,1 Prozent nach. Die Fluggesellschaft Virgin Australia wird die Abnahme des wegen zweier Abstürze in die Schlagzeilen geratenen Flugzeugtyps 737 Max verschieben, bis alle Sicherheitsbedenken ausgeräumt sind.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.554,39 0,04 11,06 13,83 S&P-500 2.943,03 0,11 3,15 17,40 Nasdaq-Comp. 8.161,85 0,19 15,46 23,01 Nasdaq-100 7.839,04 0,16 12,36 23,84 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 738 Mio 761 Mio Gewinner 1.772 1.972 Verlierer 1.168 953 Unverändert 103 107

Gut behauptet - S&P-500 und Nasdaq-Composite markierten im Verlauf Allzeithochs. Händler sprachen allerdings von einem ruhigen Wochenauftakt. Denn die Bereitschaft zum Handeln sei vor dem Ergebnis der US-Notenbanksitzung am Mittwoch sowie dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag nicht sehr ausgeprägt gewesen, hieß es. Leicht stützend wirkten US-Daten zu den persönlichen Ausgaben. Steigende Ausgaben sind ein Zeichen anziehenden Konsums, der ganz entscheidend für das US-BIP steht. Daneben machte die Berichtssaison weiter die Kurse bei Einzelwerten. Die Disney-Aktie verlor nach anfänglichen Aufschlägen 0,4 Prozent, obwohl der Film "Avengers: Endgame" einen Rekorderlös eingespielt hatte. Händler verwiesen auf Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie bislang im April um knapp 27 Prozent zugelegt hatte. Tagesgewinner im S&P-500 waren die Bankenwerte, deren Index stieg um 1,3 Prozent. Teilnehmer verwiesen auf wieder anziehende Renditen am Anleihemarkt. Die Aktien von Goldman Sachs, JPM, Bank of America und Citigroup gewannen zwischen 1,4 und 2,2 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,28 0,0 2,28 108,0 5 Jahre 2,31 2,0 2,29 38,6 7 Jahre 2,41 2,4 2,39 16,4 10 Jahre 2,53 2,8 2,50 8,3 30 Jahre 2,96 3,6 2,92 -10,9

Die US-Anleihen litten unter der wieder gestiegenen Risikofreude. Für die Rendite zehnjähriger Papiere ging es um 2,8 Basispunkte auf 2,53 Prozent nach oben. Händler verwiesen auf die gestiegenen Ausgaben der US-Verbraucher.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1178 -0,0% 1,1183 1,1162 -2,5% EUR/JPY 124,67 -0,2% 124,86 124,68 -0,9% EUR/GBP 0,8641 -0,1% 0,8650 0,8626 -4,0% GBP/USD 1,2938 +0,1% 1,2929 1,2942 +1,5% USD/JPY 111,51 -0,1% 111,65 111,71 +1,7% USD/KRW 1167,98 +0,7% 1159,85 1159,43 +4,8% USD/CNY 6,7392 +0,1% 6,7336 6,7293 -2,0% USD/CNH 6,7474 +0,1% 6,7376 6,7350 -1,8% USD/HKD 7,8452 +0,0% 7,8436 7,8442 +0,2% AUD/USD 0,7039 -0,2% 0,7056 0,7054 -0,1% NZD/USD 0,6660 -0,1% 0,6668 0,6672 -0,8% Bitcoin BTC/USD 5.143,00 +0,3% 5.126,76 5.168,51 +38,3%

Der Dollar büßte einen Teil der jüngsten Gewinne wieder ein. Der Euro stieg im Gegenzug auf ein Tageshoch bei 1,1188 Dollar. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung nur knapp unter diesem Niveau. Vor US-Notenbank und US-Arbeitsmarktbericht habe Zurückhaltung geherrscht, sagte ein Beobachter. Diese beiden Termine dürften weiteren Aufschluss über die Verfassung der US-Konjunktur geben, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,42 63,50 -0,1% -0,08 +35,1% Brent/ICE 71,81 72,04 -0,3% -0,23 +30,7%

Gewinnmitnahmen und Verunsicherung prägten das Bild. Für letztere sorgten Tweets von US-Präsident Donald Trump, der die Opec aufgefordert hatte, die Produktion weiter auszuweiten. WTI stieg zum US-Settlement 0,3 Prozent auf 63,50 Dollar, Brent fiel dagegen um 0,2 Prozent auf 72,04 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.282,88 1.279,84 +0,2% +3,05 +0,0% Silber (Spot) 14,94 14,92 +0,2% +0,02 -3,6% Platin (Spot) 898,00 896,50 +0,2% +1,50 +12,7% Kupfer-Future 2,89 2,90 -0,1% -0,00 +12,7%

Für den Goldpreis ging es erstmals seit drei Handelstagen wieder nach unten. Die Feinunze fiel zum US-Settlement um 0,6 Prozent auf 1.282 Dollar. Angesichts einer erhöhten Risikofreude der Anleger mit den gestiegenen persönlichen Ausgaben standen die "sicheren Häfen" nicht hoch im Kurs.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK USA

Der stellvertretende US-Justizminister Rod Rosenstein hat wie erwartet seinen Rücktritt eingereicht. In einem Schreiben an Präsident Donald Trump kündigte Rosenstein sein Ausscheiden aus dem Amt für den 11. Mai an. Der Jurist hatte im Mai 2017 den früheren FBI-Direktor Robert Mueller als Sonderermittler in der Russland-Affäre eingesetzt. Er hatte auch die Oberaufsicht über die Ermittlungen und schützte Mueller vor politischer Einflussnahme. Der damalige Justizminister Jeff Sessions hatte sich kurz nach seinem Amtsantritt in der Russland-Affäre für befangen erklärt und sich aus den Ermittlungen zurückgezogen.

ALPHABET

Googles Mutterkonzern Alphabet hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten und mit den Einnahmen die Analystenprognosen verfehlt. Belastet wurde das Ergebnis auch von einer Kartellstrafe, die die EU-Kommission dem Konzern aufgebrummt hatte. Ohne die Strafe erreichte der Gewinn je Aktie 11,90 Dollar. Analysten hatten Alphabet 10,49 Dollar zugetraut. Der Umsatz war mit 36,34 (Vj 31,1) Milliarden Dollar schwächer als von Analysten mit 37,3 Milliarden Dollar erwartet.

SAMSUNG

hat im ersten Quartal einen herben Gewinneinbruch erlitten. Der Gewinn in den ersten drei Monaten 2019 sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um knapp 57 Prozent. Der Umsatz ging in dem Zeitraum um 13,5 Prozent zurück.

STANDARD CHARTERED

Die auf Asien spezialisierte Bank steigerte im ersten Quartal den Nettogewinn um 10 Prozent auf 1,38 Milliarden Dollar. Die Nettozinseinnahmen stiegen auf 2,27 von 2,19 Milliarden Dollar. Die operativen Einnahmen gingen leicht auf 3,81 von 3,87 Milliarden Dollar zurück. Die Bank plant überdies einen Aktienrückkauf im Volumen von 1 Milliarde Dollar.

