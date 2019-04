Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die detaillierten Kennziffern hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. In Erwartung einer Preiserholung mit der anstehenden Sommersaison könnte damit auch die Aktie der Fluggesellschaft, die derzeit eine Rezession einpreise, wieder zulegen./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 01:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / 01:35 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-04-30/08:32

ISIN: DE0008232125