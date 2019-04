Nach einem herausragenden Geschäftsjahr 2018 hat die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907) ihr stärkstes Quartalswachstum in den letzten Jahren bei anhaltend hoher Profitabilität erzielt.

Gleichzeitig investiert der Topplayer im weltweiten AEC-Markt weiterhin signifikant in strategische Projekte und die weitere Internationalisierung, um auch künftig zweistellige Wachstumsraten verzeichnen zu können.

"Wir haben einen hervorragenden Jahresauftakt hingelegt und ein außergewöhnlich starkes erstes Quartal erzielt. Unsere strategischen Investitionen in Lösungen der nächsten Generation und die weitere Internationalisierung zahlen sich aus," so Patrik Heider, Sprecher und CFOO der Nemetschek Group. "Neben unseren zukunftsorientierten Investitionen haben wir auch mit unserer neuen Führungsstruktur, mit der wir noch schlagkräftiger am Markt und bei unseren jeweiligen Kundensegmenten agieren, die Weichen gestellt, dass diese starke Entwicklung auch zukünftig anhält," kommentiert Patrik Heider.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Wesentliche Erfolgskennzahlen des Konzerns im Q1 2019

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal auf 129,9 Mio. Euro, ein Wachstum von 27,1% (währungsbereinigt: 23,2%) gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal (102,2 Mio. Euro). Neben einem starken organischen Wachstum von 21,3% ist das Plus auf die akquirierte Marke Spacewell zurückzuführen.

Wachstumstreiber waren die wiederkehrenden Umsätze aus Softwareserviceverträgen und Subscription, die um 33,9% (währungsbereinigt: 30,0%) auf 67,7 Mio. Euro zulegten. Der Umsatz aus Subscription erhöhte sich deutlich um 124,8% von 4,3 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro.

Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...