DG-Gruppe AG: Kooperatonspartner beim BDS - Bund der Selbstständigen - Gewerbeverband Bayern e.V.

30.04.2019

DG-Gruppe als Kooperationspartner beim BDS-Jahresauftakt in München
===================================================================

Gelungene Veranstaltung zu den Themen Mitarbeiterfindung und Mitarbeiterbindung

Schon zu Jahresbeginn hat sich der Bund der Selbstständigen - Gewerbeverband Bayern e.V. (BDS) einer Frage gewidmet, die jeder Unternehmer kennt: Wie finde ich geeignete Mitarbeiter und wie halte ich sie? Denn die Zeiten vollbesetzter Lehrstellen und Stapeln von Bewerbungen sind zumindest ein Stück weit vorbei. Unternehmen müssen sich also darüber Gedanken machen, wie sie für potenzielle Arbeitnehmer attraktiv sind. Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, hat der BDS Bayern daher am 15. Januar zu seiner Jahresauftaktveranstaltung eingeladen. Auf dieser ging es um die Themen Fachkräftemangel, Mitarbeiterbindung sowie Mitarbeiterfindung und um die Frage "Wie bewerbe ich mich bei meinem Arbeitnehmer?". Die DG-Gruppe, die mehrjähriger Exklusivpartner des BDS ist, war auch dabei.

Spannende Vorträge mit wertvollem Input

Beim BDS-Jahresauftakt in der Event-Location "Das Schloss" in München waren mehrere hundert Vertreter aus der Wirtschaft anwesend. Zusätzlich wurde die Veranstaltung live im Internet übertragen. Highlight der Veranstaltung war der Vortrag von Wolfgang Bosbach zum Thema "Selbstständigkeit im Wandel? Was der Mittelstand jetzt braucht". Aber auch die weiteren Vorträge und Fachinterviews gaben den Teilnehmern wertvolle Hinweise und neue Ideen. DG-Vorstand Josef Bader erörterte in seinem Vortrag etwa die Vorteile der Entgeltoptimierung mit der DG-Gruppe und wie sich daraus ein Mehrwert für Mitarbeiter und Unternehmen ergibt. Hierbei wurde deutlich, wie eine moderne Vergütungsgestaltung zur weitestgehend kosten- und aufwandsneutralen Implementierung von betrieblichen Sozialleistungen führt und somit erheblich zur Mitarbeitermotivation und Fachkräftefindung sowie -bindung beiträgt.

DG-Vorstand Bader zieht positives Fazit

"Der BDS-Jahresauftakt war definitiv eine gelungene Veranstaltung", resümiert DG-Vorstand Bader. "Die teilnehmenden Unternehmer konnten viel wertvollen Input mitnehmen und können sich jetzt zielgerichtet um die Mitarbeiterfindung und -bindung kümmern. Wir als DG-Gruppe freuen uns natürlich besonders, sie als Exklusivpartner dabei zu unterstützen."

Weitere Informationen zur DG-Gruppe unter www.dg-gruppe.eu.