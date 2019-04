Laut dem IT-Research und Beratungs- und Marktforschungsunternehmen Gartner betrug der weltweite Umsatz von Halbleitern im Jahr 2017 419,7 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 22,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und absoluter Rekord.

Erstmals lieferte die weltweite Halbleiterindustrie mehr als eine Billion Chips und Sensoren aus. Und 2018 bescherte entgegen mancher Erwartung gleich den nächsten Rekord. Laut Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) stieg der weltweite Halbleiter-Umsatz um etwa 15 Prozent auf einen Gesamtumsatz von rund 474 Milliarden US-Dollar. Seit jeher ist der Umsatz mit Halbleitern das Hauptindiz für die Stärke der Elektronikindustrie. 2019 gibt es vermehrt Stimmen, die mit einer deutlichen Abschwächung rechnen. Selbst wenn dies entgegen der Mehrheitsmeinung der Fall sein sollte - langfristig hegt kaum ein Experte Zweifel da-ran, dass wir in punkto Digitalisierung, Robotik, Sensorik und künstlicher Intelligenz gerade einmal die fortgeschrittene Steinzeit durchlaufen.

Das amerikanische Marktforschungsunternehmen IDC legte jüngst Zahlen vor, nachdem der Verkauf von intelligenter Elektronik im Consumer-Bereich 2018 um 27 Prozent zugelegt hat. Bis 2022 prognostiziert das Institut weiter zweistellige Wachstumsraten. Mobile, in jedwedem klimatischen Raum störungsfrei einsetzbare Elektronik ist damit eine Grundvoraussetzung für dieses Wachstum. Wie die qualitäts- und klimasichere Produk-tion von Baugruppen sicherzustellen ist, welche Probleme auftreten können und wie man sie vermeidet oder behebt, war das Thema der Kolb Technology Days 2019 am 6. und 7. März im neu eröffneten Campus in der Unternehmenszentrale von Kolb Cleaning Technology in Willich.

Kolb Campus als Wissensplattform

Der Kolb Campus ist ein Konzept des rheinischen Herstellers für Reinigungssysteme und Reinigungschemie zur Wissensbildung und Wissensvermittlung für Kunden, Partner und Mitarbeiter. Schulungen in den Bereichen Reinigung, Wasseraufbereitung, Chemie und Prozesse sowie Forschungsprojekte, Produkttrainings, Technologietage und sonstige technologienahe Veranstaltungen sind die Angebote des Kolb Campus.

Zentraler Punkt des Campus ist das neu gebaute Technikum, in dem Kolb die kompletten Möglichkeiten der Reinigung in der Elektronikindustrie real abbilden kann. Von der Reinigung von hochsensibler Leistungselektronik bis zur robusten Reinigung von Produktionswerkzeugen, von High-end bis kostengünstigen Einstiegssystemen, von Sprühdruck- über Tauch-Sprudel- bis Ultraschalltechnologien, dazu mit einer vollständigen Palette an Reinigungschemie - es gibt kaum Prozesse oder Anforderungen der Branche, die in diesem Demonstrationscenter nicht simuliert, getestet und analysiert werden können. Das an das Technikum angeschlossene Analytiklabor, der Sauberbereich und diverse Seminarräume vervollständigen das Raumangebot des Kolb Campus.

Zur Premierenveranstaltung "Neue Trends im Bereich klimasichere Baugruppen" bot der Kolb Campus dem Auditorium mit über 100 Teilnehmern an zwei Tagen ein breites Spektrum an Wissen und Seminarthemen, vorgetragen, erklärt und diskutiert von hochkarätigen Referenten aus Forschung und Praxis. Moderator Gianfranco Sinistra, Director Sales Dispensing/Coating von Rehm Thermal Systems, führte kompetent und sympathisch durch das Veranstaltungsprogramm:

Klimasichere Baugruppen - ein Überblick

Ausfallrisiken durch Umwelteinflüsse

Korrosion und elektrochemische Migration auf elektronischen Baugruppen

Parylenebeschichtung Versiegelung elektronischer Baugruppen mit extremen Anforderungen

Schutzbeschichtungen - Überblick und Designregeln

Warenträger im Lackierprozess - Mehrwert, Konzepte und Anforderungen

Aktuelle Schutzlacke in der Elektronikfertigung

Klimatische Hürden unserer neuen Elektronik

Klimakonferenz analysiert Ausfallrisiken und Lösungen

Den Auftakt bildete Bert Schopmans, Vertriebsleiter Inland des Gastgebers. Er thematisierte zunächst die Frage, was Reinigung und Sauberkeit im Kontext der klimasicheren Elektronikfertigung bedeutet; vor allem, welche Parameter bei Reinigungsprozessen eine wichtige Rolle spielen. Dazu zählen die adäquate Chemie, die Mechanik, Zeit und Dauer sowie die Temperatur eines Reinigungsvorgangs. Hierbei wies Bert Schopmans explizit darauf hin, dass die Temperatur in den vergangenen Jahren an Wichtigkeit abgenommen hat, da moderne Reinigungsmedien mittlerweile auch in geringen Temperaturbereichen hohe Effizienz bieten. Ebenso wurde auf die Mechanik als wichtiger Parameter eingegangen.

Anhand einer Matrix zeigte er die anfallenden Verunreinigungen in der Elektronikfertigung und die sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...