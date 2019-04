Die Aixtron Aktie konnte in den letzten Wochen spekulativ ansteigen. Manch ein Anleger macht sich die Vorfreude der Marktteilnehmer auf fundamentale Ergebnisse zunutze. Obwohl noch keine Daten bekannt sind, steigt das Interesse an einem Wert im Vorfeld an und das führt bei höherer Nachfrage zu steigenden Notierungen. Doch dann kommt der entscheidende Moment, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...