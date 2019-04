In Frankreich hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise wie erwartet etwas beschleunigt. Die nach europäischen Standards berechnete Jahresinflationsrate (HVPI) sei von 1,3 Prozent im Vormonat auf 1,4 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris laut einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit dieser Rate gerechnet.

Insee erklärte den Anstieg der Inflationsrate mit etwas stärker gestiegenen Preisen für Dienstleistungen. Zudem sind die Preise für Industrieprodukte etwas weniger stark gefallen als noch im Vormonat. Der Anstieg der Energiepreise hat sich hingegen abgeschwächt.

Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im April um 0,3 Prozent. Auch dies war erwartet worden. Der für alle europäischen Mitgliedsstaaten zum besseren Vergleich der Preisinflation harmonisierte Preisindex (HVPI) wird auf Basis aller französischen Haushalte ermittelt außer der Insel Mayotte, ein Überseedepartement Frankreichs im Indischen Ozean./jsl/bgf/fba

