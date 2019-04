Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Osterferien lassen Preise in Sachsen steigen

In Sachsen haben die Preise im April spürbar angezogen. Wie das Statistische Landesamt meldete, kletterten die Verbraucherpreise um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Pünktlich zum Start in die Osterferien stiegen die Preise an den Tankstellen um fast 4 Prozent. Die Jahresteuerung betrug im April 1,9 Prozent und lag damit höher als in den ersten drei Monaten dieses Jahres mit jeweils 1,4 Prozent.

Deutsche Importpreise deuten im März auf verhaltene Inflation

Die Importpreise in Deutschland haben sich im März schwächer entwickelt als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stagnierte der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat. Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisanstieg von 1,7 Prozent registriert. Im Vorfeld war ein Anstieg von 1,9 Prozent erwartet worden.

GfK-Konsumklima auf unverändertem Stand

Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich nach zwei Rückgängen in Folge wieder stabilisiert. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Mai einen unveränderten Stand ihres Konsumklimaindikators von 10,4 Punkten. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten hingegen einen Rückgang auf 10,3 Zähler erwartet.

Frankreichs Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 0,3 Prozent

Frankreichs Wirtschaft ist im ersten Quartal 2019 wie erwartet gewachsen. Nach Angaben der Statistikbehörde Insee stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent. Das entsprach der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte. Auch im vierten Quartal 2018 hatte das Wachstum 0,3 Prozent betragen. Das Niveau des Vorjahresquartals überstieg das BIP um 1,1 Prozent.

Frankreichs Inflation steigt im April

Die französische Inflation hat sich im April verstärkt. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene jährliche Inflationsrate stieg auf 1,4 von 1,3 Prozent im März, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte.

Österreichs Konjunktur kühlt sich im ersten Quartal weiter ab

Die österreichische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2019 weiter an Fahrt verloren. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ging auf 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal zurück, wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) im Zuge einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Im Schlussquartal 2018 war das BIP um 0,4 Prozent gewachsen.

Chinesische Industrieaktivität sinkt im April stärker als erwartet

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im April nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,1 (März: 50,5), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 50,4 Punkten prognostiziert.

Caixin: Chinesischer Industrie-PMI geht im April zurück

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im April verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,2 (März: 50,8) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Biden absolviert in Pittsburgh ersten Wahlkampfauftritt

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat vor hunderten Gewerkschaftsmitgliedern in der Arbeiterstadt Pittsburgh seinen ersten Wahlkampfauftritt absolviert. Der frühere US-Vizepräsident fuhr dabei heftige Attacken gegen Präsident Donald Trump. "Wir kämpfen um die Seele Amerikas." Die Amerikaner müssten für die Hoffnung und gegen die Angst stimmen, für Einheit und gegen Spaltung, für Wahrheit und gegen Lügen.

Stellvertretender US-Justizminister Rosenstein reicht Rücktritt ein

Der stellvertretende US-Justizminister Rod Rosenstein hat wie erwartet seinen Rücktritt eingereicht. In einem Schreiben an Präsident Donald Trump kündigte Rosenstein sein Ausscheiden aus dem Amt für den 11. Mai an. Der Jurist hatte im Mai 2017 den früheren FBI-Direktor Robert Mueller als Sonderermittler in der Russland-Affäre eingesetzt.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Apr -13 (März: -13)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Apr PROGNOSE: -11,5

Norwegen Feb Arbeitslosenquote bereinigt 3,8%

Norwegen Feb Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 3,8%

Südkorea Industrieproduktion März +1,4% (PROG: +1,0%) gg Vormonat

Südkorea Industrieproduktion März -2,8% (PROG: -1,0%) gg Vorjahr

Südkorea Index Frühindikatoren März 98,2 (Feb: 98,3)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.