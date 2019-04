Das israelische Start-up DouxMatok will uns süße Gaumenfreuden ohne Gewissensbisse bescheren - mit einer neuen Art von Zucker. Wie ein 100-Jähriger den Superzucker erfand und sein Sohn ihn zum Erfolg führen will.

Im Labor ist es eng, die Einrichtung der Büroräume ist bescheiden. Der Umgebung fehlt jeglicher Glitzer der High-Tech-Industrie. Schillernd aber ist der Anspruch von Eran Baniel, dem CEO des israelischen Start-ups DouxMatok: "Wir verkaufen Glück." Seine Jungfirma hat eine Methode entwickelt, die den Genuss von Süßigkeiten mit einem um 40 Prozent niedrigeren Zuckerkonsum als üblich ermöglicht - ohne das Geschmacksprofil zu verändern. "Unser Zucker ermöglicht eine echte Reduktion der Risiken Fettleibigkeit oder Diabetes" sagt der 73-jährige Baniel.

Das kleine Start-up in der Nähe von Tel Aviv ist vor einem Jahr eine Partnerschaft mit dem größten Zuckerproduzenten der Welt eingegangen: Südzucker in Mannheim. Die Zusammenarbeit wurde in den Medien als Durchbruch gefeiert. Es sei ein "süßer Traum" meldete zum Beispiel am 20. August die sonst nüchterne britische Tageszeitung "The Times" auf der Titelseite und versprach: "Wissenschaftler finden das perfekte Rezept für gesündere Kuchen." In der zweiten Jahreshälfte soll die Produktion aufgenommen werden, heißt es bei Südzucker.

Der Name der Mannheimer Partner ist Programm: Das französische Doux und das Ivrit-Wort matok bedeuten beide "süß", also doppelt süß.

Das Geheimnis des DouxMatok-Zuckers ist schnell erklärt. Er versetzt die Geschmackssinne in die Lage, den Zucker effizienter wahrzunehmen, verändert also die Wahrnehmung der Süße. Dadurch wird ein großer Teil des Zuckers obsolet. Der Zuckereinsatz könne dadurch um rund 40 Prozent reduziert werden, verspricht Baniel, ohne dass der Konsument das Gefühl habe, beim Genuss Kompromisse eingehen zu müssen. Die gute Nachricht ist, dass das bei Brotaufstrichen, Keksen, Backwaren, Schokoriegeln oder Zuckerwaren funktioniert. In Getränken kann der DouxMatok-Zucker jedoch bislang nicht eingesetzt werden kann. ...

