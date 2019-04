Wer wird Europas nächster Tech-Gigant? Diese Frage stellt EIT Digital, eine führende europäische Organisation für digitale Innovation und unternehmerische Bildung. Schnell wachsende Startups sind eingeladen, sich für die EIT Digital Challenge 2019 zu bewerben. Die zehn besten Unternehmen erhalten internationale Wachstumsförderung im Gesamtwert von 750.000 Euro. Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2019.

Lucky winners of the EIT Digital Challenge 2018: Italian scaleup Enerbrain (Photo: Business Wire)

Die EIT Digital Challenge 2019 ist ab sofort für Bewerbungen geöffnet. Europäische Deep-Tech-Startups in der Wachstumsphase sogenannte Scaleups die ihr Produkt bereits erfolgreich auf den Markt gebracht haben und nun expandieren wollen, können sich in folgenden fünf Kategorien bewerben: Digital Tech, Digital Cities, Digital Industry, Digital Wellbeing und Digital Finance

"Wir werden 25 Unternehmen auswählen und zu einer exklusiven Veranstaltung in Brüssel einladen, wo sie sich einer Jury aus renommierten Unternehmen und Investoren stellen", erklärt Dolf Wittkamper, Leiter des EIT Digital Accelerator. "10 Gewinner erhalten für ein Jahr maßgeschneiderte Unterstützung vom EIT Digital Accelerator im Wert von 50.000 Euro. Zusätzlich darf sich der Erstplatzierte jeder Kategorie über ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro freuen." Der EIT Digital Accelerator besteht aus einem Team von etwa 40 erfahrenen Business Developern und Fundraising-Experten, die aus 13 europäischen Städten sowie einem Hub im Silicon Valley operieren. Seit 2012 hat der EIT Digital Accelerator über 300 Unternehmen dabei unterstützt, neue Märkte zu erschließen und Investoren zu gewinnen.

Der Wettbewerb richtet sich an Deep Tech Scaleups, deren Produkt auf anspruchsvollen, schwer reproduzierbaren digitalen Technologien basiert. "Durch den Fokus auf Deep Tech bietet sich Europa die große Chance, eine zentrale Rolle im Digitalbereich einzunehmen, die auch alle anderen Branchen beeinflussen wird. Mit der EIT Digital Challenge identifizieren wir die besten und ambitioniertesten europäischen Scaleups in diesem Bereich und unterstützen sie auf ihrem Weg zu den kommenden dominierenden Unternehmen auf den Sektor digitaler Technologien", so Chahab Nastar, Chief Innovation Officer bei EIT Digital.

Teilnahmekriterien

Um sich erfolgreich für die EIT Digital Challenge 2019 zu bewerben, müssen Unternehmen folgende Kriterien erfüllen:

Der Unternehmenssitz muss in einem EU-Mitgliedsstaat sein.

Das Unternehmen muss sich in der Wachstumsphase befinden und einen Jahresumsatz von mindestens 300.000 Euro oder Kapital in Höhe von 2 Mio. Euro vorweisen können.

Die Unternehmensgründung darf nicht länger als zehn Jahre zurückliegen.

Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2019. Weitere Informationen und ein Bewerbungsformular sind verfügbar unter www.challenge.eitdigital.eu.

Contacts:

Luisa Sieveking

EIT Digital Challenge Communications

challenge@eitdigital.eu