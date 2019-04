Fiel das Management der DEAG in der Vergangenheit des Öfteren durch eine Verfehlung der eigenen Planungen auf, so gelang dem Eventveranstalter 2018 nicht nur eine Punktlandung, sondern auch ein kräftiger Wachstumsschub. Die Börse honorierte diese Entwicklung mit einem satten Kursaufschlag von 36 % seit unserer letzten Empfehlung Ende Januar. Damit muss das Potenzial der Aktie jedoch noch nicht ausgeschöpft sein, denn der operative Aufwärtstrend hat strukturelle Gründe.

Zwar trug auch das grundsätzlich unstetige Konzertgeschäft zum deutlichen Wachstum bei, da im letzten Jahr die Pipeline mit Top-Acts wie Ed Sheeran, Foofighters, Iron Maiden oder den Toten Hosen außergewöhnlich gut gefüllt war. Vor allem aber konnten die Berliner mit ihren eigenen Veranstaltungsformaten eine Reihe von Erfolgen landen. Zum einen verbuchten bereits etablierte Events wie die Winterveranstaltungen "Christmas Garden" und "Disney on Ice" einen weiter wachsenden Zuspruch. Darüber hinaus schlugen aber auch einige neu geschaffene Formate ein. Zu nennen ist hier insbesondere die Veranstaltung "TimeRide", die Besuchern in Köln und Dresden eine virtuelle Fahrt mit VR-Brillen durch die historischen Stadtkerne ermöglichte. Und auch die Erstaufführung "Game of Thrones in Concert" sowie die Ausstellung "Harry Potter" sollen volle Erfolge gewesen sein.

In Summe führten diese Faktoren im abgelaufenen Jahr zu einem massiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...