Bonn (www.anleihencheck.de) - Die EWU-Industrie hat sich zum Jahresauftakt besser entwickelt als erwartet, so die Analysten von Postbank Research.Im Februar sei der Output nur um 0,2% im Vormonatsvergleich gesunken. Zugleich sei der Anstieg im Januar von ursprünglich gemeldeten 1,4% auf satte 1,9% revidiert worden. Insbesondere hätten kräftige Zuwächse in Italien (+0,8%, Januar +1,9%) und Frankreich (+0,4%, Januar +1,3%) für einen in der Summe gelungenen Jahresstart gesorgt. Im Durchschnitt der beiden ersten Monate des 1. Quartals 2019 habe die Produktion auf EWU-Ebene das Durchschnittsniveau des 4. Quartals 2018 um 0,7% übertroffen. Dies spreche für einen positiven Beitrag der Industrie zum EWU-BIP-Wachstum im 1. Quartal. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...