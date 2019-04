Zürich - Julie Linn Teigland (49), bisher Managing Partner bei EY für die Region Deutschland, Schweiz und Österreich (GSA), wird zum 1. Juli 2019 die Leitung der Region EMEIA (Europa, Mittlerer Osten, Indien und Afrika) übernehmen. In EMEIA, dem nach Umsatz zweitgrössten der drei Management-Gebiete von EY weltweit, sind 98 Länder zusammengefasst, in denen mehr als 115.000 Mitarbeiter einen Umsatz von rund 14 Milliarden US-Dollar erwirtschaften.

Mit ihrer neuen Funktion wird Julie Linn Teigland auch Mitglied der Geschäftsführung von EY Global, dem höchsten Leitungsorgan von EY. Der Frauenanteil in dem Gremium erhöht sich damit auf fast ein Drittel (31 Prozent). Sie wird zudem als erste Frau die EMEIA-Praxis leiten. Teigland übernimmt ihre neue Position von Andy Baldwin, der am 1. Juli 2019 Global Managing Partner des Bereiches Kunden-betreuung wird.

Während ihrer dreijährigen Amtszeit als Regional Managing Partner GSA hat Teigland die digitale Transformation der Prüfung und der Beratung von EY intensiv vorangetrieben und das Unternehmen konsequent zu einem integrierten Transformationsberater weiterentwickelt. So wurden unter ihrer Federführung drei renommierte Beratungshäuser in das Netzwerk aufgenommen: der Strategie-beratungsspezialist OC&C Strategy Consultants GmbH (OC&C Deutschland), der Digitalberater und Company Builder etventure sowie Kivala-HR, ein Spezialberater für die Digitalisierung der Human Resources-Funktion. Mit diesen Akquisitionen hat EY vor allem die Bereiche Strategie- und Digitalberatung nachhaltig gestärkt. Seit dem Jahr 2016, dem Amtsantritt von Teigland als Managing Partner GSA, ist EY in Deutschland, der Schweiz und Österreich jährlich um durchschnittlich 9,4 Prozent gewachsen.

Mit über 28 Jahren Erfahrung im Bereich Professional Services war Teigland sowohl in den Bereichen ...

