Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Vestas von 460 auf 485 dänische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Experten hoben ihre Gewinnschätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie und gehen davon aus, dass der Hersteller von Windkraftanlagen bis 2023 Margen und Volumina von Siemens Gamesa erreichen kann. Sie geben jedoch deren Papieren weiter den Vorzug./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 03:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-04-30/11:05

ISIN: DK0010268606