Die Bilanz der Bundesregierung in Sachen Abrüstung und Rüstungskontrolle fällt für das vergangene Jahr eher ernüchternd aus. Der Jahresabrüstungsbericht 2018, über den das Kabinett am Dienstag beriet, listet zahlreiche Rückschläge auf: vom absehbaren Ende des amerikanisch-russischen INF-Vertrags zu nuklearen Mittelstreckenraketen bis hin zum Einsatz von Chemiewaffen in Syrien.

Positive Ansätze sieht die deutsche Diplomatie dagegen in der deutsch-französischen Initiative zur Bekämpfung des unerlaubten Waffenhandels in den Westbalkan-Staaten. Als Fortschritt wird auch bewertet, dass die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) jetzt nicht nur untersuchen darf, ob und wo Chemiewaffen eingesetzt worden, sondern auch die Schuldfrage klären soll. Russland hatte versucht, das zu verhindern./abc/DP/jha

