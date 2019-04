Das kommt überraschend: In den neuen Quartalszahlen hat das deutsche Verbot von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien dem europäischen Airbus-Konzern einen Gewinneinbruch eingebrockt. Im ersten Quartal schrumpfte der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr um 86 Prozent auf 40 Millionen Euro zusammen. Hintergrund sei ein Großauftrag für Grenzsicherungs-Anlagen in dem Golfstaat, der nun in Gefahr sei, erläuterte ...

